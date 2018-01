NIGHTFLYERS - SyFy ordina ufficialmente la serie e annuncia il cast!

: “#Nightflyers” ottiene un ordine da #Syfy, Gretchen Mol ed Eoin Macken tra gli interpreti - Lestblue : “#Nightflyers” ottiene un ordine da #Syfy, Gretchen Mol ed Eoin Macken tra gli interpreti - dituttounpop : #SerieTV #News Ordinato #Nightflyers da un racconto di George R.R. Martin in onda su Syfy e #Netflix #GameofThrones… - SerialClub : #SerieTV #News Ordinato #Nightflyers da un racconto di George R.R. Martin in onda su Syfy e #Netflix... - KainL81 : RT @badtvit: #Nightflyers: #Syfy annuncia il cast della serie tratta dal racconto di GeorgeRRMartin - fumettouniverse : Dal racconto è già stato tratto l’horror uscito nel 1987. Come riportato da ScreenRant, Syfy ha annunciato il cast… -

Leggi la notizia su lostinaflashforward

(Di sabato 6 gennaio 2018) Ultime notizie in casa! A quanto pare la, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, è statata come. Questo sarà il secondo progetto televisivo tratto da un opera di George R.R. Martin, già noto per la saga di Game of Thrones. A questo proposito è statoto il cast che comporrà questa attesissima.Gretchen Mol (Boardwalk Empire) sarà la dottoressa Agatha Matheson. Eoin Macken (The Night Shift) sarà Karl D'Branin.David Ajala (Falling Water) sarà Roy Eris.Sam Strike (EastEnders) sarà Thale.Maya Eshet (Teen Wolf) sarà Lommie.Angus Sampson (Fargo) sarà Rowan.Jodie Turner-Smith (The Last Ship) sarà Melantha Jhirl, il cui casting è stato apprezzato dallo stesso Martin perchè molto fedele al libro.Brìan F. O'Byrne (The Last Ship) sarà Auggie. La, tratta da un racconto di Martin pubblicato nel 1980, parla di "otto ...