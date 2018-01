Netflix | David Letterman torna in tv con Obama

Torna su Netflix David Letterman - il primo ospite è Obama : David Letterman Torna sugli schermi e come primo ospite si regala l'ex presidente americano Barack Obama. Il 70enne re dei talk, che nel 2015 ha lasciato The Late Show dopo 22 anni di successi sulla Cbs, dal 12 gennaio rientra in studio per 'My Next Guest Needs no Introduction', il nuovo programma su Netflix articolato in 6 episodi.L'avventura comincia con la chiacchierata con Obama, che da presidente è stato già ospite di ...

