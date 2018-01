: Nessuna riforma, solo ritocchi. Ecco cos’è stata la giustizia targata Pd - silviabest77 : Nessuna riforma, solo ritocchi. Ecco cos’è stata la giustizia targata Pd - LaGentenon : RT @CorradinoMineo: Cari amici della Rai,che oggi inorridite davanti sl titolo di @repubblica con la minaccia Pd di abolire il canone, pur… - filvend : RT @CorradinoMineo: Cari amici della Rai,che oggi inorridite davanti sl titolo di @repubblica con la minaccia Pd di abolire il canone, pur… - LuisaPozzoni : RT @CorradinoMineo: Cari amici della Rai,che oggi inorridite davanti sl titolo di @repubblica con la minaccia Pd di abolire il canone, pur… - SilvioGiulietti : RT @Primaonline: Parte la campagna elettorale e comincia l'attacco alla Rai. La denuncia UsigRai: nessuna riforma per il settore dell'edito… -

(Di sabato 6 gennaio 2018) E’ migliorata lanell’ultima legislatura? Appena insediatosi il “bomba” premier Renzi-ego, in conferenza stampa con a fianco il neo ministro Andrea Orlando dichiarò: “Ed entro giugno faremo ladella”. Seguì la deglutizione fantozziana del guardasigilli spezzino e il pensiero alla supercazzola con scappellamento a destra. Molti “giugno” sono trascorsi e l’annunciatac’èma ha interessato pochi settori (negoziazione assistita, parziale snellimento del processo esecutivo,ni al diritto di famiglia, intervento sulla prescrizione nei processi penali, stretta sulla riservatezza delle intercettazioni e così via). Pinzillacchere. Laè fondamentale per il presente e il futuro dell’Italia, come per ogni altro Paese civile. Senza una buonanon c’è democrazia, non c’è tutela dei diritti, non c’è ...