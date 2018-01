Nba : Atlanta crolla a Portland - 8 punti per Belinelli : Per una squadra come gli Atlanta Hawks, che ha vinto solamente tre delle prime 18 partite in trasferta e possiede il peggior record della lega con 10-28, era improbabile pensare di cominciare un tour ...

Nba 2018 : i Celtics mettono la quinta - Atlanta e Belinelli sul fondo della classifica : Nottata ricca di partita nella stagione regolare NBA 2017-2018. Le classifiche, con il passare dei match, stanno andando a delinearsi in maniera sempre più definita. In attesa dell’All Star Game, che di fatto darà il via alla seconda parte della stagione, fondamentale per stabilire le gerarchie in vista dei playoff. Tra le squadre di vertice, sono scesi in campo solo i Boston Celtics, che hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva ...

Nba - Atlanta crolla nel finale : vince Phoenix in vola grazie a Booker : Phoenix Suns-Atlanta Hawks 104-103 IL TABELLINO Aver vinto soltanto tre partite in trasferta sulle 19 disputate vorrà pur dire qualcosa. Segno di mancanza di talento, certo, ma anche di incapacità nel ...

Nba - torna Schröder e trascina Atlanta alla vittoria su Dallas; Clippers ko contro Memphis : Atlanta Hawks-Dallas Mavericks 112-107 TABELLINO L'assenza di Dennis Schröder nella gara contro i Thunder (persa) aveva aperto le porte del quintetto a Marco Belinelli, pronto ad approfittare dell'...

Nba 2017-2018 : Boston torna alla vittoria. Golden State battuta da Denver! Successo per Belinelli e Atlanta : Spettacolo, giocate ed emozioni nella notte NBA. Dodici i match disputati nell’ultima serata prima della pausa natalizia e la scorpacciata del Christmas Day. Le sorprese non sono mancate. I Boston Celtics sono tornati alla vittoria battendo in casa i Chicago Bulls per 117-92. Grande prova di Kyrie Irving, con 25 punti segnati e 9/15 dal campo (5/7 da tre), mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 20. Tutto il quintetto titolare dei Celtics è ...

Nba - Belinelli ne fa 13 - ma Atlanta perde con Indiana. Bene i Clippers con Phoenix : Atlanta Hawks - Indiana Pacers 95-105 IL TABELLINO Sono passate già 31 partite dall'inizio della stagione degli Atlanta Hawks, ma una maledizione pende ancora sulle loro teste: la squadra di coach ...

Nba : Atlanta sorride contro Miami - Clippers battuti a San Antonio : San Antonio Spurs-L.A. Clippers 109-91 IL TABELLINO "Basterebbe prendere esempio dagli Spurs", avrà pensato per la millesima volta nella sua carriera coach Rivers uscendo sconfitto dal parquet di San ...

Basket - Nba James come Bird e Cleveland vola - male Belinelli e Atlanta ko : NEW YORK - Le stelle continuano a brillare nella regular season Nba, dove Cleveland e Golden State volano grazie a campioni come LeBron James e Kevin Durant. Il Prescelto con 25 punti, 12 rimbalzi e ...

Basket - Nba : James come Bird e Cleveland vola - male Belinelli e Atlanta ko : NEW YORK - Le stelle continuano a brillare nella regular season Nba, dove Cleveland e Golden State volano grazie a campioni come LeBron James e Kevin Durant. Il Prescelto con 25 punti, 12 rimbalzi e ...

Nba - Detroit si rialza contro Atlanta - 5 punti per Belinelli : Dopo sette sconfitte consecutive, i Pistons avevano talmente bisogno di questo successo che Stan Van Gundy, nonostante il vantaggio di 21 punti a metà ultimo quarto, ha sentito il bisogno di inserire ...

Nba - Atlanta perde ancora : ko a Cleveland : Niente da fare per Marco Belinelli e gli Atlanta Hawks, sconfitti a Cleveland dai Cavaliers: 123-114 il punteggio a favore di LeBron James (autore di 25 punti) e compagni. Per il giocatore azzurro 8 ...

Nba - Cleveland-Atlanta 123-114 - Minnesota-Philadelphia 112-118 : La cenerentola Atlanta non riesce ad opporsi allo strapotere dei Cavaliers, mentre Minnesota avrebbe le armi per mettere sotto Philadelphia, ma a un certo punto le dimentica... Cleveland-Atlanta 123-...

Nba : LeBron da record - Cleveland travolge Atlanta a suon di triple : Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 123-114 IL TABELLINO L'ultima volta che gli Atlanta Hawks erano sbarcati in Ohio, avevano affrontato una squadra allo sbando e in affanno. Atlanta era riuscita ad ...

Nba 2017-2018 : Cleveland inarrestabile - sconfitti Atlanta e Marco Belinelli. Colpo Dallas : battuti gli Spurs : Sette le partite disputate nella notte NBA. Spicca la vittoria di Cleveland, la 15ma nelle ultime 16 partite giocate, che si avvicina ulteriormente alla vetta della Eastern Conference occupata dai Boston Celtics. A cadere al cospetto dei Cavaliers sono stati gli Atlanta Hawks, sconfitti 123-114. Migliore in campo, ovviamente, LeBron James, autore di 25 punti con 17 assist, eguagliando il suo massimo in carriera: impressionante il suo stato di ...