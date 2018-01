Nasce a Napoli l' Osservatorio Internazionale per l' Economia del Mare

LIVE Serie A - risultati e classifica 20a giornata (6 gennaio) in DIRETTA : Napoli per tenere la testa - Milan per riNascere - Lazio per la ... : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale della 20a giornata di Seria A. L'Epifania offre un pomeriggio ricco di grande calcio, con tante partite interessanti. Riflettori puntati sul ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 20a giornata (6 gennaio) in DIRETTA : Napoli per tenere la testa - Milan per riNascere - Lazio per la Champions League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale della 20a giornata di Seria A. L’Epifania offre un pomeriggio ricco di grande calcio, con tante partite interessanti. Riflettori puntati sul Napoli, che ospita al San Paolo il Verona e cercherà i tre punti per restare in testa. Una vittoria imprescindibile anche per il Milan, che ha bisogno di ritrovarsi e servirà quindi una bella prestazione con il Crotone. La Lazio sarà invece impegnata ...

Nello Zoo di Napoli Nasce un siamango - specie in via estinzione : Napoli, 13 dic. (askanews) Nello Zoo di Napoli è nato un cucciolo di siamango, il cui nome scientifico è Symphalangus syndactylus. Dell'ordine dei primati, la specie è originaria della Penisola Malese ...

Teatro - Nasce a Napoli 'la poltrona sospesa' per festività : iniziativa de 'Il Pozzo e il Pendolo' : Sono tre gli spettacoli coinvolti nell'iniziativa, a partire da sabato 16 dicembre (in scena fino a lunedi' 18) con Antonello Cossia in Ultime notizie dalla famiglia di Daniel Pennac. Dal 21 al 30 ...

Napoli - il sostituto di Ghoulam lo hai in casa : perchè non rispolverare Zuniga? Con Sarri può riNascere : “Faouzi Ghoulam è stato dimesso da Villa Stuart: questa mattina ha effettuato i tradizionali controlli strumentali post intervento. Oggi pomeriggio, presso il Centro Sportivo di Castel Volturno, con lo staff medico azzurro, proseguirà il lavoro di riabilitazione già iniziato presso la clinica romana”, questo il comunicato diramato poco fa dal Napoli. Il terzino algerino sarà un’assenza pesante per il Napoli. Ieri Mario Rui, nel ...