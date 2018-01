Nasa | il buco dell’ozono si sta riducendo | è il 20% più piccolo rispetto al 2005

Nasa : "Buco dell'ozono" ridotto del 20% dal 2005 : Il "buco dell'ozono" nell'atmosfera terrestre si è ridotto del 20% dal 2005, a riprova secondo gli scienziati del successo delle politiche di messa al bando dei gas cfc: è quanto pubblica il quotidiano statunitense The New York Post, citando fonti della Nasa."Si osserva chiaramente come la presenza del cloro sia diminuita all'interno del buco, e per questo si ha una minore esaurimento dell'ozono" spiega Susan Strahan, ricercatrice ...

Clima - Nasa : il buco dell’ozono si è ridotto - merito del bando dei gas CFC [VIDEO] : Trovate per la prima volta “prove dirette” della riduzione del buco dell’ozono: la NASA ha divulgato i dati raccolti grazie al satellite Aura, che dal 2004 sorveglia la Terra. Il buco dell’ozono si è ridotto di circa il 20% dal 2005 e gli scienziati attribuiscono il dato al divieto internazionale di clorofluorocarburi (CFC), i gas un tempo impiegati in frigoriferi e spray. L’ozono agisce come un elemento essenziale ...

Nasa : prove su riduzione buco dell'ozono : 10.10 Gli scienziati hanno raccolto "prove dirette" della riduzione del buco dell'ozono. Lo ha reso noto la Nasa, che ha divulgato i dati raccolti grazie alla strumentazione a bordo del satellite Aura, in orbita dal 2004. Il buco dell'ozono si è ridotto di circa il 20% dal 2005. La riduzione è effetto del divieto internazionale dei clorofluorocarburi,i gas usati un tempo in frigoriferi e spray, ha affermato Susan Strahan, responsabile del ...