Napoli | morì senza soccorso in stazione | le telefonate choc al 118 per avere un' ambulanza

"SE È MORTO NON SERVIAMO PIÙ"/ Napoli - talassemico morì in attesa del 118 : Borrelli - "responsabili paghino" : "Se è MORTO non SERVIAMO più". Napoli, telefonate choc al 118: così talassemico muore aspettando l'ambulanza. Ritardo fatale per Marco D'Aniello.

Napoli - le telefonate al 118 mentre Marco moriva : "Non ci sono ambulanze" : Un uomo di 42 anni talassemico è deceduto questa estate nella stazione di Napoli in attesa dei soccorsi. "Se è morto non serviamo più"

Napoli - 'il San Carlo per il sociale' : l'isernino Giuseppe Laurelli presenta l'innovativo progetto di ricerca sui tumori dell'endometrio : Il 10 gennaio, in occasione della prova generale della Bohème in scena nel teatro partenopeo, il noto ginecologo pentro esporrà la nuova tecnica di trattamento conservativo del cancro dell'endometrio: ...

Natale di lavoro per la Rescifina Messina. L'Under 16 impegnata a Napoli al 12° Memorial Andrea Fusco : B: Palazzetto dello Sport Via Argine - Napoli, GIRONE B: ACADEMY LA SPEZIA, BF STABIA, CMB VALDARNO, PANTHERS ROSETO. Questo il roster nel dettaglio delL'Under 16 della Rescifina Messina: Play: ...

Memorie di un Arcinapoletano - Treccagnoli torna nel cuore di Napoli : La curiosità per la cronaca, la necessità di 'postare' giorno per giorno, non dirotta l'attenzione di Pietro da scenari e argomenti più vasti. Tipo: 'La camorra a Napoli fa da assistente a una ...

Torre Annunziata - Memorial 'prof. Giuseppe Cirillo' - vince il Napoli. Gol decisivo del torrese Salvatore Gallo : A Pescara è stato ricordato il prof. Giuseppe Cirillo , storica figura del panorama calcistico giovanile oplontino. Insieme al figlio Stefano , ha fondato la Scuola Calcio Azzurri e realizzato il ...

Napoli - fino al 22 dicembre "Quartieri di Vita" : il teatro fa da argine al reset della memoria : ... mercoledi' 6 dicembre, ore 10.30 e ore 12.30 ed il secondo alla Federico II giovedi' 7 dicembre ore 12.30), iniziera' venerdi' 8 dicembre e, tra laboratori, spettacoli, incontri e mostre, proseguira'...

Sarri : 'Speravo di morire prima di vedere un Napoli-Juve grigi contro gialli' : NAPOLI Stasera ho due grandi tristezze: una è per il popolo napoletano perché abbiamo perso contro la Juve e l'altra è che speravo di morire prima di vedere un Napoli-Juve grigi contro gialli. Mi ha ...

Quagliarella e il Napoli : i grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano : Fabio Quagliarella e il Napoli, una storia finita male che però forse non è ancora finita. I fatti sono noti: l’addio burrascoso, il passaggio alla Juventus, i fischi e il disprezzo di una città che aveva ripudiato il suo campione. Poi, a tanti anni di distanza, le rivelazioni che hanno cambiato completamente la scena: il […] L'articolo Quagliarella e il Napoli: i grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano proviene da ...