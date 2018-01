Napoli | le telefonate al 118 mentre Marco moriva | Non ci sono ambulanze

Napoli - morì senza soccorso in stazione : le telefonate choc al 118 per avere un'ambulanza : 'Se è morto allora non serviamo più'. Così uno degli operatori risponde alla richiesta di soccorso, lanciata lo scorso 3 agosto, dopo il malore di Marco D'Aniello: il 42enne deceduto una trentina di ...

