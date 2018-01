Napoli | ' il San Carlo per il sociale' | l' isernino Giuseppe Laurelli presenta l' innovativo

LIVE Napoli-Verona - 20a giornata Serie A in DIRETTA : obiettivo tre punti per i partenopei al San Paolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli Verona, match valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018, la prima del girone di ritorno. Allo stadio San Paolo i partenopei andranno a caccia dei tre punti per riscattarsi dopo la sorprendente eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta e confermarsi, invece, leader nella graduatoria generale. Una vetta che ha consentito agli uomini di Maurizio ...

Napoli Mobilità - Marco Sansone (Usb) : “L’azienda è tecnicamente fallita. E il comune dov’è?” : “La situazione dell’Azienda Napoli Mobilità in questo momento è drammatica: siamo tecnicamente falliti. Non riusciamo, ormai da tempo, neanche più a garantire l’ordinario. È in atto una proceduta di licenziamento collettivo che riguarderà circa 185 unità, eppure negli ultimi giorni si è preferito parlare della notte di capodanno. Noi rivendichiamo il diritto alla Mobilità tutto l’anno e soprattutto per tutti. Tra ...

Calciomercato Napoli - da Verdi a Ciciretti passando per la novità Aleix Vidal : il punto : Calciomercato Napoli – Mantenere la vetta della classifica prima della sosta: questo l’obiettivo del Napoli per la sfida dell’Epifania che vedrà i partenopei affrontare il Verona al San Paolo. Una gara sulla carta non proibitiva per la squadra di Sarri che dovrà dimenticare in fretta la sconfitta rimediata in Coppa Italia con l’Atalanta. Fuori dalla Champions e dalla coppa nazionale, il Napoli potrà ora concentrarsi sullo ...

Napoli e Inter su Politano ma il Sassuolo fa muro. D'Alessandro tra Bologna e Verona : Matteo Politano è tra i protagonisti di questa sessione di calciomercato. Prima la Roma, poi Napoli e l'Inter hanno allacciato i contatti con il suo entourage per sondare disponibilità e ambizioni. E ...

Lo spettacolo teatrale 'Paura del Buio' alla Chiesa di San Gennaro all'Olmo di Napoli : Gli spettacoli seguono il seguente orario: alle ore 18.30 e alle ore 20.30. Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro.

Napoli - sorpresa Atalanta. La squadra di Gasperini vince al San Paolo e vola in semifinale : L' Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia . La squadra di Gasperini ha battuto 2-1 al San Paolo il Napoli. Tutte le reti nella ripresa: Castagne sblocca al 50', poi all'81' raddoppia per gli ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Napoli-Atalanta 1-2 - orobici in semifinale. Castagne e Gomez affossano i partenopei : Sorpresa grande allo stadio San Paolo nei quarti di finale di Coppa Italia 2017-2018. Il Napoli, capolista in Serie A, esce sconfitto dalla sfida contro l’Atalanta 2-1, dovendo incassare un’altra eliminazione dopo quella in Champions League. Grande prestazione degli uomini di Giampiero Gasperini impostosi 2-1 grazie alle reti di Castagne al 50′ e Gomez all’ 81′. A nulla è servita la marcatura di Mertens all’ ...

L'Atalanta va in semifinale Napoli battuto 2-1 al San Paolo : Decidono i gol nella ripresa del belga Castagne e del Papu Gomez. Partenopei in rete troppo tardi con Mertens. Ora per la squadra di Gasperini o la Juventus o il Torino.

DIRETTA/ Napoli-Atalanta (risultato live 0-1) streaming video Rai : Castagne gela il San Paolo (Coppa Italia) : DIRETTA Napoli Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 21:52:00 GMT)

LIVE Pagelle Napoli-Atalanta - Coppa Italia 2018 in DIRETTA : i voti della sfida del San Paolo. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli-Atalanta Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Pagelle della sfida tra Napoli ed Atalanta, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di calcio. Alle ore 20.45 allo stadio San Paolo della città partenopea andrà in scena la gara secca che designerà la terza semifinalista della competizione. Nella parte bassa del tabellone sono infatti già certe di un posto tra le migliori quattro ...

Napoli-Atalanta alle 20.45 La Diretta al San Paolo la sfida che vale la semifinale : Dopo essere approdata ai quarti di Coppa Italia per la prima volta dopo 13 anni grazie alla vittoria contro il Sassuolo, l'Atalanta non vuole smettere di stupire e vuole regalarsi un grande inizio di ...

Capodanno di sangue : 35 feriti per i botti a Napoli (12enne colpito da un proiettile) - 4 a Torino. Auto distrutte a Fiumicino : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...

Bayern Monaco - flop Renato Sanches ma Napoli e Milan ci provano - : Secondo le ultime informazioni riportate da Marca e Sport Bild , il centrocampista tedesco a giugno lascerà lo Schalke 04 per accasarsi a parametro zero al club campione di Germania. Superata ...