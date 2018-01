Musei | un anno da record | Colosseo il più visitato d' Italia

Anno da record per i Musei italiani Pompei più visitata dopo Colosseo Caserta - Mann e Paestum al top : Una Anno da ricordare, il 2017, per la cultura in Italia. Cittadini e turisti si riappropriano dei luoghi d'arte, anche grazie all'impegno di direttori innovativi e all'attenzione del...

Musei - il 7 gennaio #domenicalmuseo : 465 siti saranno gratuiti : Ritorna l’ingresso gratuito al museo per un giorno. Il 2018 può iniziare con una visita, sia che si tratti di un buon proposito per l’anno nuovo piuttosto che l’occasione per fare i turisti nella propria città o in una vicina e trascorrere l’ultimo giorno delle festività natalizie in un luogo della cultura: il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ricorda infatti che domenica 7 gennaio gli oltre 420 nei Musei, aree ...