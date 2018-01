Musei | nuovo record | 50 mln di visitatori nel 2017

Musei italiani - nuovo record per il 2017Registrati oltre cinquanta milioni visitatori : In testa alla classifica dei luoghi più visitati restano Colosseo, Pompei, Uffizi, Accademia di Firenze e Castel Sant'Angelo. superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con unincremento sul 2016 di circa cinque milioni di visitatori e di venti milioni di euro

Nuovo record per i Musei italiani : oltre 50 milioni di visitatori : “Nuovo record per i musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un incremento sul 2016 di circa +5 milioni di visitatori e di +20 milioni di euro“: i dati dell’Ufficio statistica del Mibact sui risultati dei musei statali 2017 sono stati divulgati dal ministro Franceschini. “Per il quarto anno consecutivo l’Italia viaggia in controtendenza ...