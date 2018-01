Musei | è record di visitatori | sono oltre 50 milioni nel 2017

Musei - Franceschini : “Oltre 50 milioni di visitatori nel 2017 - è record” : I dati definitivi 2017 «segnano il nuovo record per i Musei italiani: superata la soglia dei 50 mln di visitatori e incassi che sfiorano i 200 mln di euro, con un incremento sul 2016 di circa +5 milioni di visitatori e di +20 milioni di euro». Così il ministro Franceschini presenta i dati dell’Ufficio statistica del Mibact sui risultati dei Musei s...

Musei - 2017 da record : 50 milioni di visitatori. In testa il Colosseo - : I dati resi noti dal ministro Franceschini. Quota incassi vicina ai 200 milioni di euro. Dopo il simbolo di Roma che ha raggiunto oltre sette milioni di biglietti staccati, ci sono Pompei (3,4 milioni)...

Anno da record per i Musei italiani Pompei più visitata dopo Colosseo Caserta - Mann e Paestum al top : Una Anno da ricordare, il 2017, per la cultura in Italia. Cittadini e turisti si riappropriano dei luoghi d'arte, anche grazie all'impegno di direttori innovativi e all'attenzione del...

Oltre 50 mln visitatori Musei - è record : ROMA, 6 GEN - I dati definitivi 2017 "segnano il nuovo record per i musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un incremento sul ...

Musei - un anno da record : Colosseo il più visitato d'Italia : Il Colosseo si conferma al primo posto, tra i cinque luoghi della cultura italiana più visitati nel 2017, secondo i dati dell'Ufficio statistica del Mibact relativi all'anno che si è appena chiuso. L'...

Musei italiani : è record storico 50 milioni di visitatori nel 2017 In testa il Colosseo. La classifica : I dati definitivi del 2017 segnano il nuovo record per i Musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2016 di circa +5 milioni di visitatori e di +20 milioni di euro Segui su affaritaliani.it

Musei italiani - nuovo record per il 2017Registrati oltre cinquanta milioni visitatori : In testa alla classifica dei luoghi più visitati restano Colosseo, Pompei, Uffizi, Accademia di Firenze e Castel Sant'Angelo. superata la soglia dei 50 milionidi visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con unincremento sul 2016 di circa cinque milioni di visitatori e di ventimilioni di euro

Musei - Franceschini : superati i 50 mln di visitatori. E' record : Roma, 6 gen. (askanews) 'I dati definitivi del 2017 segnano il nuovo record per i Musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un ...

Oltre 50 mln visitatori Musei - è record : ROMA, 6 GEN - I dati definitivi 2017 "segnano il nuovo record per i musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un incremento sul ...

Oltre 50 mln visitatori Musei - è record : (ANSA) - ROMA, 6 GEN - I dati definitivi 2017 "segnano il nuovo record per i musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un ...

Nuovo record per i Musei italiani : oltre 50 milioni di visitatori : “Nuovo record per i musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un incremento sul 2016 di circa +5 milioni di visitatori e di +20 milioni di euro“: i dati dell’Ufficio statistica del Mibact sui risultati dei musei statali 2017 sono stati divulgati dal ministro Franceschini. “Per il quarto anno consecutivo l’Italia viaggia in controtendenza ...

Musei - 50 milioni di visitatori nel 2017 : è record. In testa Colosseo - Pompei e Uffizi. Boom al Sud : il ministro Franceschini ha presentato i dati dell'Ufficio statistica del Mibact sui risultati dei Musei statali 2017. I 5 luoghi della cultura statali più visitati si confermano...

Ferrari - record di visitatori nei Musei Superate le 500 mila presenze : Il Museo Enzo Ferrari di Modena in particolare è aumentato 19% , anche grazie alla mostra "Driving with the Stars" che espone le Ferrari di grandi protagonisti dello sport, della cultura, dell'...

Ferrari - record storico per i due Musei : 500 mila visitatori : Bologna, 28 nov. (askanews) La Ferrari ha battuto un altro record storico, quello degli appassionati che hanno fatto tappa nei due musei in Italia dedicati al Cavallino Rampante. Già a novembre, ...