Musei | 50 milioni di visitatori nel 2017 | è record In testa Colosseo | Pompei e Uffizi

Boom di visitatori e incassi nei Musei statali - 50 milioni di euro in più in tre anni : Circa 50 milioni di euro in più di incassi tra il 2013 e il 2016 (+38,4%) con un trend ancora in crescita nel 2017 (+13,5%), mentre i visitatori passano dai 38,4 mln del 2013 ai 45,5 del 2016 (+18,5%) puntando a raggiungere i 50 mln nel 2017. Sono i numeri dei musei statali italiani che apriranno oggi a Roma l’incontro del ministro della cultura Fr...

Boom di visitatori ai Musei e dal 2013 al 2016 incassi saliti di 50 milioni : Al top fra le regioni c'è come sempre il Lazio ma a sorpresa la Campania supera la Toscana, piazzandosi per la prima volta al secondo posto con oltre 8 milioni di visitatori, grazie anche al Boom di Pompei, Reggia di Caserta, Capodimonte e Museo archeologico di Napoli