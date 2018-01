Muore a 80 anni investito da un' auto

Monica - mamma di tre figli - va in ospedale per un'influenza. Dimessa - Muore a 45 anni : la procura apre un'inchiesta : VICENZA - La procura della Repubblica ha aperto un?inchiesta sulla morte di Monica Scalzolaro, la 45enne di Sarcedo, madre di tre figli, deceduta il 30 dicembre al San Bortolo di Vicenza,...

Svizzera : Muore a 47 anni l’elefante più anziano dello Zoo di Basilea : Malayka, l’elefantessa più anziana dello zoo di Basilea, si è spenta ieri sera all’età di 47 anni: soffriva di problemi di salute da diverso tempo. Dalla fine del 2015 Malayka era caduta diverse volte: gli altri elefanti hanno provato ad aiutarla, ma senza successo. Dopo che il gruppo si è allontanato, il personale dello zoo ha deciso di addormentare l’animale per farlo smettere di soffrire. Nata nel 1971, Malayka era cresciuta ...

Bimbo di 5 anni Muore in casa - si sospetta un omicidio. Il padre interrogato dai carabinieri : L'uomo, un 24enne macedone, è disoccupato e in cura per problemi psichiatrici. La madre, in stato di choc, è stata soccorsa dal 118

Ancona : bimbo di 5 anni Muore in casa - padre ascoltato da CC : Ancona, 4 gen. (askanews) Un bimbo è stato trovatro morto in casa a Cupramontana, in provincia di Ancona. A quanto riferisce il Corriere Adriatico, intorno alle 18.15 alla Croce Verde del paese è ...

Aveva conquistato i cuori di mezzo mondo : Muore a 8 anni Lucy - la bimba malata di Progeria : Lucy Parke , una bimba di soli 8 anni, originaria dell'Irlanda del Nord, è morta a causa di una rara malattia che causa l'invecchiamento precoce del corpo, la Progeria . Non esistono ancora delle cure ...

Trascorre il Natale con gli amici - 2 giorni dopo scopre di avere un cancro e Muore a 18 anni : Trascorre il Natale con gli amici, 2 giorni dopo scopre di avere un cancro e muore a 18 anni La tragica storia di Ellie Walsh morta il 27 dicembre scorso in sala operatoria. La madre: “Mi conforta solo il fatto che abbia fatto tutte le cose che voleva fare, divertendosi senza sapere nulla”Continua a leggere […] L'articolo Trascorre il Natale con gli amici, 2 giorni dopo scopre di avere un cancro e muore a 18 anni sembra essere ...

Danny Perusini : dolore al ginocchio - era un tumore. Muore a soli 18 anni : UDINE Per un dolore al ginocchio scopre di di avere una malattia 'di quelle che non perdonano', come scrive il Gazzettino. E così, dopo un anno di lotta, è morto Danny Perusini, diciottenne di ...

Mormoni - Muore a 90 anni il presidente Thomas S. Monson : Nel giugno del 1996 ha ricevuto un Dottorato onorario in Lettere dal Salt Lake Community College e nel maggio del 2007 ha ricevuto in Dottorato onorario in Economia dall'Università dello Utah. Monson ...

Tragedia in Val Venosta - valanga travolge un gruppo : Muore una ragazza di 11 anni - grave la madre [AGGIORNAMENTI LIVE] : Tragedia in Val Venosta dove una valanga ha oggi travolto un gruppo di persone. Gli ultimi aggiornamenti non sono purtroppo positivi: le due persone disperse sono state trovate. Si tratta di una ragazza tedesca di 11 anni deceduta, e la madre di 45 anni in gravi condizioni. Tutti gli altri sette membri del un gruppo di scialpinisti tedeschi sono invece rimasti illesi. La ragazza, le cui condizioni da subito sono risultate molto critiche, ...

Meningite - donna di 46 anni Muore a Viareggio : Firenze, 2 gen. (askanews) Una donna di 46 anni è morta, colpita da Meningite, all'ospedale Versilia di Viareggio (Lucca). Era stata ricoverata il primo gennaio, alle 14. E' stata trattata in Pronto ...

Turisti risucchiati da un'onda sulla costiera amalfitana : Muore una donna veneta di 55 anni : Tragedia questa mattina in costiera amalfitana dove una turista veneta di 55 anni ha perso la vita dopo essere stata risucchiata da un'onda a Praiano, lungo la passeggiata che unisce la Praia con...

BIMBO CADE DAL QUINTO PIANO E Muore/ Mortara (Pavia) - le urla dei vicini : "non può succedere a 2 anni!" : 2 anni, BIMBO CADE dal QUINTO PIANO e MUORE: la tragedia di Capodanno a Mortara, Pavia. Cosa è successo, le urla dei vicini e una famiglia distrutta.

Schianto tra un furgone e un pullman a causa del ghiaccio : Federica Muore a 21 anni : AOSTA - Il ghiaccio presente sull'asfalto sarebbe all'origine dello scontro della scorsa notte tra un furgone e un pullman sull'autostrada A5 in cui è deceduta Federica Banfi,...