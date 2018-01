Mourinho-Conte | la polemica si infiamma Lo Special One | Mai stato fermato per

Mourinho - parole di fuoco a Conte : 'Io non sarò mai squalificato per calcio scommesse' : MANCHESTER - Il Manchester United ieri sera in FA Cup si è sbarazzato per 2-0 del Derby, ma nel dopo partita più che per l'analisi del match, tutti aspettavano la risposta di Josè Mourinho alle parole ...

Mourinho attacca Conte : 'Io mai squalificato per le scommesse...' : ROMA - Le schermaglie dialettiche tra Antonio Conte e Josè Mourinho continuano con toni sempre più alti. 'Io pagliaccio? Forse soffre di demenza senile' aveva detto l'allenatore del Chelsea replicando ...

Mourinho - veleno su Conte : 'Ho commesso errori - ma mai sono stato squalificato per il calcioscommesse' : La replica di Mourinho a Conte arriva in serata. 'Nella mia carriera ho commesso tanti errori, ma mai sono stato coinvolto nel calcioscommesse' il duro attacco del portoghese, dopo il successo contro ...

Manchester United News; Mourinho risponde a Conte : ”Io mai squalificato per calcioscommesse” : Nel post partita di FA Cup, Mourinho risponde a Conte che aveva detto: “Forse soffre di demenza senile”. Dopo il successo del Manchester United in FA Cup contro il Derby County, è arrivata puntuale la risposta di José Mourinho ad Antonio Conte. Nel pomeriggio il tecnico del Chelsea aveva detto in sala stampa: ”Io ho atteggiamenti da clown? Forse lui soffre di demenza senile”. Il manager lusitano dello United ha ...

Conte-Mourinho - che scintille. Il leccese : "Io clown? Ha la demenza senile" : José Mourinho e Antonio Conte continuano a stuzzicarsi, a pungolarsi e 'insultarsi' a distanza. Il tecnico portoghese e quello italiano, in tutti questi mesi, non se le sono di certo mandate a dire e ...

YOUTUBE Antonio Conte : 'Mourinho soffre di demenza senile' : LONDRA Show di Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico italiano ha attaccato sia Mourinho che Wenger, suoi rivali per la conquista del titolo in Premier League. Prima ha risposto a Mourinho che ...

Chelsea - Conte duro con Mourinho : “Soffre di demenza senile” : Chelsea, Conte duro con Mourinho: “Soffre di demenza senile” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chelsea, Conte duro CON Mourinho – Il Chelsea è reduce dallo spettacolare pareggio ottenuto all’Emirates contro l’Arsenal e si prepara ai prossimi impegni in Premier League ed FA Cup. Intento pero’ il tecnico dei Blues, Antonio ...

FA Cup - Chelsea; Conte : ”Clown in panchina? Mourinho stava parlando di com’era lui in passato” : Antonio Conte, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Fa Cup con il Norwich City. “Magari stava parlando di com’era lui in passato…”. Antonio Conte risponde alle critiche ricevute da José Mourinho che ieri, rispondendo a chi ne sottolineava l’atteggiamento più compassato in panchina, rivendicava con orgoglio di non essere un allenatore che “fa il pagliaccio a ...

Chelsea - Conte : "Clown in panca? Forse Mourinho soffre di demenza senile..." : "Io un clown in panchina? Penso debba guardare a come era in passato, Forse stava parlando di se stesso". Nuove scintille tra Antonio Conte e José Mourinho che, rispondendo a una domanda della stampa ...

Conte-Mourinho - ancora rissa verbale : “il clown è lui!” : “Magari stava parlando di com’era lui in passato…”. Antonio Conte rispedisce al mittente le presunte critiche di Jose’ Mourinho che ieri, rispondendo a chi ne sottolineava l’atteggiamento piu’ compassato in panchina, rivendicava con orgoglio di non essere un allenatore che “fa il pagliaccio a bordocampo”. Parole che i media inglesi avevano interpretato come una stoccata a tecnici come lo ...

Flop Mourinho - Conte ok con Morata : Boxing Day infausto per José Mourinho. Nel classico appuntamento di Santo Stefano, il Manchester United stecca pareggiando in casa contro il Burnley: gli ospiti con cinismo si portano sul 2-0 con ...

Morata-Alonso - Conte fa festa. Frena Mourinho : 2-2 in rimonta : ROMA - Boxing day amaro per il Manchester United . All'Old Trafford la formazione di Mourinho pareggia in extremis contro il Burnley lasciando alla capolista Manchester City la grande possibilità di ...

Premier - Mourinho si salva in rimonta. Conte vince con Morata e Alonso : Dopo la cinquina del Tottenham, il Boxing Day è proseguito con il pareggio in rimonta del Manchester United a Old Trafford col Burnley. Red Devils sotto di due gol al 36', nella ripresa la doppietta ...

Premier League - ecco il Boxing day : Mourinho sfida il Burnley. Esame Brighton per Conte : Filato via il Natale, il pallone ora torna felice e rotondo a rotolare. Immancabile, del resto, è il rito (o il mito...) britannico del Boxing day. Un'intera giornata di Premier League versata nel ...