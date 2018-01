Mourinho attacca Conte | ' Io mai squalificato per le scommesse'

Mourinho attacca - Guardiola gli dà ragione : "un disastro giocare nelle feste" : Pep Guardiola si schiera al fianco del grande 'nemico' Mourinho: "è un disastro giocare durante le feste" LaPresse/PA Lo sfogo di Mourinho ha fatto subito il giro del web: " non si può giocare durante ...

Mourinho perde la testa : "noi come Milan e Inter. 300 mln? Il City paga i terzini come gli attaccanti" : Dopo il pareggio con il Burnley, José Mourinho perde la testa: "noi siamo come Milan e Inter. Ma se il City…" LaPresse/PA Un pareggio contro il Burnley che sa tanto di sconfitta, momento delicato per ...

Mourinho : 'City compra difensori al prezzo degli attaccanti. United spenda più di 300 mln per colmare gap' - : Stiamo ricostruendo la squadra per il secondo anno, ma non siamo ancora tra i migliori al mondo, - riporta AS - - 'Il Manchester City compra i difensori al prezzo degli attaccanti. I grandi club ...

Manchester United - Mourinho : 'Siamo come Inter e Milan. Il City paga terzini come attaccanti' : Noi siamo nel secondo anno di ricostruzione di una squadra di calcio, che voi sapete non essere tra le migliori squadre del mondo. Si parla di responsabilità di vincere la Premier League e il ...

Mourinho attacca ancora Guardiola : rivalità infinita! : Josè Mourinho sempre pungente contro Guardiola ed il suo City. Nell’ultima intervista prima del Boxing day ha nuovamente tuonato contro i calendari che a suo dire favoriscono i citizens. “Non voglio neanche parlare di quei team privilegiati che hanno 6 giorni di riposo per festeggiare e preparare le prossime gare (il riferimento è al City, ndr). Parlo di tutte le squadre che hanno un vantaggio rispetto a noi col calendario . Significa che ...

Mourinho attacca il City di Guardiola : Loro favoriti dal calendario : Il Manchester United di José Mourinho sta vivendo una stagione fantastica in Champions League, dove i Red Devils sono approdati comodamente agli ottavi di finale, altalenante in Premier League dove hanno sì conquistato 42 punti in 19 giornate, ma navigano a 13 punti di distanza dal famelico City del suo grande "nemico" Pep Guardiola che di punti ne ha messi insieme 55, avendo vinto 18 partite pareggiandone solo una. ...