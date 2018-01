MODGamer #31 - articolo

: Una carrellata di splendide mod invernali per i vostri PC gaming #ModGamer #articolo - Eurogamer_it : Una carrellata di splendide mod invernali per i vostri PC gaming #ModGamer #articolo -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Gli ultimi mesi non sono stati molto prolifici in termini di grosse novità per i titoli un po' fuori dai radar, ma qualche modification di alto livello è comunque saltata fuori. Tra le più importanti sicuramente Homeworld Remastered e Entropy: Zero di cui parliamo nella carrellata diin questo periodo post-natalizio, ma anche un filtro illuminazione perfetto per la realtà virtuale di Assetto Corsa e un Realism Mod per Skyrim che vi farà mettere nello zaino cibo e provviste come non vi accadeva da tempo.Mod - Natural Graphics Era da un po' di tempo che non parlavamo di Assetto Corsa: il simulatore di Kunos ha soppiantato rFactor anche nell'ambito della community dei modder grazie a un'infinità di conversioni tra circuiti, vetture e ogni genere di contenuto per tutte le categorie del motor racing mondiale. In passato, mod grafiche non se ne sono viste molte, ma questa intitolata ...