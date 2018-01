Milan | prima cessione | Paletta va al Bologna Accordo ad un passo

Meraviglie - La penisola dei tesori - Alberto Angela tra le perle d'Italia : prima puntata a Milano - Siena e Agrigento : La trasmissione sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Meraviglie La penisola dei tesori: il viaggio ...

Borse europee in calo nella prima seduta 2018 - Milano chiude in parità : Le Borse europee chiudono in calo la prima seduta del 2018, complice il rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro, sui massimi degli ultimi tre anni. Bene il dato sull'attività manifatturiera ...

Milano. Incidente prima della mezzanotte a Chambave morta ragazza di 19 anni : Incidente mortale in A5 in Valle d’Aosta avvenuto poco prima dell’arrivo del 2018. La vittima è una giovane di 19 anni del Milanese. Feriti altri 6 giovanissimi sull’autostrada Torino-Aosta nei pressi di Chambave. Anche i feriti sono dell’area metropolitana di Milano.…Continua a leggere →

Borsa : Milano debole - perde primato Europa : Milano, 29 DIC - Piazza Affari scivola a metà seduta (Ftse Mib -0,8%) e si porta sotto quota 22mila punti, cedendo a Zurigo la palma di regina tra le borse europee nel 2017, anche se per pochi ...

MONTELLA AL SIVIGLIA/ Ufficiale l'arrivo dell'ex Milan : prima volta fuori dall'Italia per l'Aeroplanino : MONTELLA al SIVIGLIA: l'ex Milan in Spagna fino al 2019. Ufficiale l'accordo con il club andaluso, la partita d'esordio sarà quella del 6 gennaio nel derby col Betis SIVIGLIA

Caressa ironizza sul Milan prima del derby : tifosi rossoneri scatenati sul web : Ieri sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è andato in scena il derby della Madonnina tra il Milan di Gennaro Gattuso e l'Inter di Luciano Spalletti. In palio c'era l'accesso alle semifiniali di Coppa Italia contro la Lazio di Simone Inzaghi, dopo una battaglia lunga 120 minuti ha prevalso il Diavolo, per una rete a zero, grazie al gol del giovane canterano rossonero Patrick Cutrone su imbeccata di Suso.Il Milan, dunque, ha ...

Quando il terzo portiere e l’attaccante della Primavera sono meglio dei big - Antonio Donnarumma e Cutrone salvano il Milan : acquisti estivi flop - i problemi non sono risolti : Il Milan si rialza e conquista una qualificazione importante alle semifinali di Coppa Italia che serve principalmente ad aumentare l’autostima in vista del proseguo della stagione. La squadra di Gennaro Gattuso ha avuto la meglio dell’Inter dopo una partita tutto cuore e risolta al primo tempo supplementare grazie ad una rete di Cutrone. Sì, avete capito bene Cutrone che continua ad avere una media realizzativa clamorosa, Quando ...

Roma prima in Italia per numero di imprese - Milano per addetti : Milano, 28 dic. (askanews) Roma è la prima provincia Italiana per numero di imprese attive sul suo territorio, ma Milano supera la Capitale per numero di addetti. E' quanto emerge dal 'Bilancio delle ...

Immobili di lusso - Milano nella top 10 delle città più gettonate : è settima - prima di Dubai : La classifica guidata da Miami, New York al secondo posto. Il valore medio delle proprietà in vendita è di 900mila euro

Milano-Sanremo 2018 : quando si corre? Il calendario e la data. Il programma della Classicissima di Primavera : La Primavera, la prima Classica Monumento della stagione. Una corsa di quasi 300 chilometri che condurrà i corridori dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori: la Milano-Sanremo è questo e tanto altro, un racconto aperto a diversi scenari, con i soliti punti cardine a scrivere una sceneggiatura sempre diversa. È la Monumento che strizza l’occhio ai velocisti senza chiudere il pronostico, il primo vero banco di prova della stagione ...

Affluenza tifosi allo stadio : Inter prima - Milan secondo. Impianti sempre meno vuoti : Sono già trascorse 18 giornate di campionato e l'Affluenza dei tifosi allo stadio è incrementata sensibilmente. Lo riporta l'Osservatorio Calcio Italiano che ha fatto un'attenta analisi ed ha ...

Serie A - Bonucci : 'Questo Milan somiglia alla mia prima Juve' : Una percentuale altissima di giovani in tutto il mondo vorrebbe diventare un giocatore professionista, io ho avuto questa fortuna. Sono arrivato a livelli altissimi, a esser riconosciuto per strada. ...

Diretta / Milan-Udinese Primavera (risultato finale 0-2) : colpaccio friulano! Info streaming video e tv : Diretta Milan-Udinese streaming video e tv. Nella 14^ giornata del campionato Primavera sfida al Vismara: probabili formazioni, orario e risultato live

