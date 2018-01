Milan | girandola in mediana | Inter in trattativa per un esterno | Juve un addio

: Calciomercato Milan, girandola a centrocampo: quanti nomi sul tavolo! (Calciomercato.it) - infoitsport : Calciomercato Milan, girandola a centrocampo: quanti nomi sul tavolo! (Calciomercato.it) - TomasoPalli : Pura invenzione quanto scritto da @repubblica sulla girandola di portieri che riguarda il #Milan. #Donnarumma a gen… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 6 gennaio 2018) Il calciomercato invernale sta pian piano entrando nel vivo. I top-club di Serie A stanno lavorando per ritoccare le rose VIDEO e terminare la stagione nel migliore dei modi. La #ntus è alla ricerca di una buona occasione, e intanto sta valutando qualche cessione. Il #ha intenzione di sfoltire la rosa, mentre l'#cerca und'attacco che possa dare il cambio a Candreva e Perisic.ntus, via Sturaro ad una condizione In casa bianconera è forte il pressing del Valencia su Stefano Sturaro. I pipistrelli hanno proposto un prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista dellantus viene considerato una pedina fondamentale nello scacchiere di Allegri, e per questo motivo il tecnico livornese ha avanzato delle precise richieste in caso didell'ex Genoa. L'allenatorentino, infatti, libererebbe Sturaro solo se al suo posto arrivasse uno ...