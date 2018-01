Milan | Gattuso fa discutere in conferenza stampa | la precisazione del club rossonero

Milan-Crotone in tv - dove vedere la diretta : Gattuso affronta Zenga e la sua terra : Milan-Crotone in diretta tv e streaming In diretta su Premium Sport 2 HD alle ore 15.00, Telecronaca: Enrico De Santis. Commento tecnico: Andrea Agostinelli, Telecronaca tifoso: Carlo Pellegatti, ...

Milan - i convocati di Gattuso : “liete” nuove per i rossoneri : Milan, rientra Kalinic, ecco i convocati di Gattuso comunicati dal sito ufficiale del club. “Al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello, Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei 23 rossoneri convocati per Milan-Crotone, 20° giornata di Serie A – la prima del girone di ritorno – in programma sabato 6 gennaio alle 15.00 a San Siro. Ecco la lista completa”: PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, ...

Milan - Gattuso : 'Col Crotone non sarà facile e non pensiamo alle valigie' : Rino Gattuso chiede concentrazione ai suoi in vista della gara contro il Crotone. Non bisogna commettere gli errori fatti contro Benevento e Verona. Condizione fisica. 'Negli ultimi giorni abbiamo ...

Milan - Gattuso : 'Non pensiamo ai bagagli per la sosta. Mercato? Non ci muoviamo' : MilanO - 'Non pensiamo ai bagagli per la sosta, non possiamo sottovalutare nessuno'. Rino Gattuso pretende dai suoi concentrazione massima per l'ultima partita prima della sosta, in casa con il ...

Milan - Gattuso : "Pensiamo ai punti - non alle valigie. Noi brutti? Conta la solidità" : Per tantissimi anni è stato uno dei portieri più forti al mondo. È un personaggio incredibile ed è molto piacevole parlare con lui". fiducia - La vittoria nel derby di Coppa Italia e il pari in ...

Milan : i primi segnali della cura Gattuso : Secondo la Gazzetta dello sport, Gattuso ha insistito molto sulla preparazione atletica per cercare di risollevare il Milan. I primi segnali adesso si vedono: 120' contro l'Inter disputati in crescendo, reazione dopo il gol ...

Milan - Gattuso e le sfide del suo 2018 : l'Europa - il rilancio dei nuovi - il gioco e... : Le premesse del Milan che si affaccia al 2018 sono quelle che sono: 14 punti in meno dell'anno scorso, rendimento ai minimi storici - nell'epoca dei tre punti (dal '94-95 in avanti), soltanto nel 2013-...

Nel decalogo Milanista di Gattuso gli interisti sono soltanto "quelli là" : Adesso che il Milan è lui, nella buona e nella cattiva sorte, (proprietà, presidenza, dirigenza, persino la squadra è meno milanista a denominazione d'origine controllata di lui), fa sorridere ...

Nel decalogo Milanista di Gattuso gli interisti sono soltanto quelli là : Adesso che il Milan è lui, nella buona e nella cattiva sorte, (proprietà, presidenza, dirigenza, persino la squadra è meno milanista a denominazione d’origine controllata di lui), fa sorridere rileggere il suo decalogo del Vero milanista, come lo elaborò nella sua biografia di dieci anni fa e che lo scolpisce nel carattere fin dal titolo: «Se uno nasce quadrato non muore tondo» e che Diego Abatantuono, nella ...