Milan | finalmente Bonucci  Il Napoli scardina il Verona Ora Cagliari-Juve Diretta | 0-0

PAGELLE / Milan Crotone (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Finalmente il momento di Bonucci! (Serie A) : Le PAGELLE di Milan Crotone (1-0): Fantacalcio, i voti della partita e i giudizi. Il gol di Bonucci, primo con la maglia rossonera, è una sorta di liberazione per il difensore e capitano(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:12:00 GMT)

Milan - finalmente Bonucci Il Napoli scardina il Verona L’Atalanta mette sotto la Roma : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

Milan - finalmente Bonucci Il Napoli scardina il Verona La Lazio vola con Immobile : Il difensore rossonero trova la sua prima rete con la nuova squadra complice un errore del portiere Cordaz ed esulta con il consueto gesto. Annullato con Var un gol a Kessie

PAGELLE/ Milan Inter (risultato 1-0) : i voti della partita. Finalmente Franck Kessié (Coppa Italia) : PAGELLE Milan Inter: i voti della partita di Coppa Italia, giudizi sui migliori e peggiori a San Siro per il derby valido per i quarti di finale (27 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:48:00 GMT)

Milan - (finalmente) parla Yonghong Li : “torneremo grandi” : Yonghong Li dopo un lungo silenzio è tornato a parlare del suo Milan. Nessun accenno alle questioni societarie, ma soltanto un messaggio di auguri in queste festività ed alcuni auspici per i prossimi mesi. Di certo l’inizio della sua esperienza rossonera non è stato eccelso e la speranza dei tifosi è che questo trend possa cambiare ben presto. Ecco il messaggio di Yonghong Li ai supporters del Milan ma anche a tutti i dipendenti ...

Alis - finalmente a Milano dal 23 al 31 dicembre : Il pubblico di Milano vedrà numeri aerei e a terra che hanno emozionato ovunque e che li hanno resi famosi nel mondo. Dal 23 al 31 dicembre si esibiranno per emozionare, sorprendere, divertire e far ...

Milan - Eranio : 'Ritiro? Giusto - finalmente si fa sul serio' : Stefano Eranio , ex giocatore del Milan , parla a la Gazzetta dello Sport , commentando così la decisione rossonera di andare in ritiro: 'Se i risultati non arrivano è Giusto e scontato che in qualche modo la società cerchi di spronare i giocatori e l'ambiente. I ...

Milano : è stato finalmente tagliato il panettone più grande del mondo : E' conosciuto nel mondo e merita di ottenere, come la pizza, il marchio Stg (Specialità tradizionale garantita) dell'Unione Europea '. Tenendo conto del successo di questa edizione, la manifestazione ...

Milan - è tornato Bonaventura : "Finalmente sono al 100%" : Nuovo Milan, vecchio Jack. E meno male, perché le ultime versioni di Bonaventura avevano spaesato il mondo rossonero persino più della difesa a tre o del rendimento sotto le aspettative degli acquisti dell'estate. Giacomo Bonaventura era la certezza del Milan, il pezzo del puzzle che si incastra ...

Milan - Gattuso annuncia la rivoluzione tattica : ecco il nuovo schieramento rossonero… finalmente! : Dopo il pareggio con il Benevento, con il goal di Brignoli entrato ormai nella storia, il Milan puntava a rialzare la testa a partire dal match di Europa League con il Rijeka, nonostante non contasse nulla ai fini della qualificazione. La compagine rossonera però ha rimediato un’altra figuraccia perdendo in casa della squadra croata per 2-0 con una prestazione ampiamente insufficiente. Al termine dell’incontro Gattuso ha fatto un ...