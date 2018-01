migranti strage 

: RT @EzioSavasta: #Migranti: almeno 25 morti, prima strage del 2018 ... ma non fa notizia. Il fenomeno è sotto controllo ... - RFanciola : RT @EzioSavasta: #Migranti: almeno 25 morti, prima strage del 2018 ... ma non fa notizia. Il fenomeno è sotto controllo ... - valeria_frezza : RT @EzioSavasta: #Migranti: almeno 25 morti, prima strage del 2018 ... ma non fa notizia. Il fenomeno è sotto controllo ... - Fragatton1 : RT @EzioSavasta: #Migranti: almeno 25 morti, prima strage del 2018 ... ma non fa notizia. Il fenomeno è sotto controllo ... - Megghi79 : RT @EzioSavasta: #Migranti: almeno 25 morti, prima strage del 2018 ... ma non fa notizia. Il fenomeno è sotto controllo ... - LorenzoMiglior1 : RT @EzioSavasta: #Migranti: almeno 25 morti, prima strage del 2018 ... ma non fa notizia. Il fenomeno è sotto controllo ... -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Nuova tragedia del mare al largo della Libia, la prima del 2018. Otto cadaveri disono stati recuperati dalla Guardia costiera su un gommone soccorso oggi al largo delle coste libiche. Altri 84 passeggeri del natante sono stati tratti in salvo dalla nave "Diciotti". Ad avvistare l'imbarcazione è stato un aereo in pattugliamento marittimo di Eunavfor Med -operazione Sophia. All'intervento, coordinato dalla Centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, hanno preso parte anche mezzi della Marina militare italiana. Il bilancio della tragedia potrebbe essere più pesante. Secondo la Ong tedesca Sea Watch, il gommone, che probabilmente trasportava circa 150 persone, è affondato a nord di Tripoli e almeno 25 sono morte. Il gommone è stato avvistato 40 miglia al largo delle coste libiche, in acque internazionali ed ...