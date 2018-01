: RT @Mariopeghis: " nel 21 secolo la vera élite non sono quelli nati nella famiglia giusta o nella classe sociale giusta ma nel paese giusto… - chicca517 : RT @Mariopeghis: " nel 21 secolo la vera élite non sono quelli nati nella famiglia giusta o nella classe sociale giusta ma nel paese giusto… - nicola_atlante : RT @Mariopeghis: " nel 21 secolo la vera élite non sono quelli nati nella famiglia giusta o nella classe sociale giusta ma nel paese giusto… - Francesco2990 : RT @Mariopeghis: " nel 21 secolo la vera élite non sono quelli nati nella famiglia giusta o nella classe sociale giusta ma nel paese giusto… - WandaPriton : RT @Mariopeghis: " nel 21 secolo la vera élite non sono quelli nati nella famiglia giusta o nella classe sociale giusta ma nel paese giusto… - Mariopeghis : " nel 21 secolo la vera élite non sono quelli nati nella famiglia giusta o nella classe sociale giusta ma nel paese… -

Nelalmeno 3.116e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo mentre cercavano di raggiungere l'Europa via mare. Lo ha affermato oggi a Ginevra l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim). Il dato riguarda isegnalati dal primo gennaio al 20 dicembree non include "almeno due" segnalati a fine dicembre, quando un corpo stato rinvenuto sulle coste della Libia e un bimbo di 18 mesi affogato al largo della Turchia. E' il totale più basso registrato in 4 anni.(Di sabato 6 gennaio 2018)