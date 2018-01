Meteo - pioggia in arrivo. Resta alto il rischio valanghe : Le temperature Restano superiori alla media del periodo. Da domenica in arrivo una perturbazione che porta temporali e nubifragi

ALLERTA Meteo BEFANA/ Maltempo Epifania - neve e pioggia al nord : ecco le strade chiuse (ultime notizie) : ALLERTA METEO BEFANA, Maltempo Epifania al nord con neve e forti temporali: anticipo di Primavera al centro-sud, tutte le previsioni per il weekend del 6-7 gennaio 2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:35:00 GMT)

Meteo Lombardia : Epifania con la pioggia - temperature in aumento : Sulla Lombardia si registra il graduale avvicinamento di una depressione di origine atlantica che porterà un generale aumento delle nubi e del rischio di precipitazioni, attese quest’ultime soprattutto sabato e nella giornata di lunedì. L’evento perturbato sarà accompagnato da aria più mite in grado di provocare un innalzamento delle temperature e della quota neve sulle Alpi. Domani 6 gennaio, giorno dell’Epifania, secondo il ...

Meteo : Lombardia - Epifania con la pioggia - temperature in aumento : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - Sulla Lombardia si registra il graduale avvicinamento di una depressione di origine atlantica che porterà un generale aumento delle nubi e del rischio di precipitazioni, attese quest'ultime soprattutto sabato e nella giornata di lunedì. L'evento perturbato sarà accompagn

Meteo : temperature stabili - ancora pioggia e vento : 3bMeteo.com comunica le previsioni del tempo sull?Italia per i prossimi giorni. VENERDÌ 5 GENNAIO Al Nord avvio discreto, salvo foschie e nebbie in pianura. Nubi in aumento tra pomeriggio e sera con ...

Previsioni Meteo - Befana con pioggia e neve : le zone nel mirino : Milano, 4 gennaio 2018 - Situazione di estrema variabilità, in attesa - dicono le Previsioni meteo - di un netto peggioramento dalla Befana . L'Italia sta vivendo una fase caratterizzata da intense ...

Previsioni Meteo - la Befana porta pioggia e neve : le feste si chiudono con il maltempo : Il meteo per la Befana non porta niente di buono. Gli ultimi giorni delle feste natalizie infatti saranno caraterizzati da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania...

Previsioni Meteo - FOCUS a lungo termine : sarà un Gennaio senza freddo fino a metà mese - ma con tanta pioggia al Nord e neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo un mese di dicembre trascorso con buone performance invernali e anche con diverse nevicate, fino in pianura al Nord, non si intravedono dichiarate prospettive invernali per Gennaio 2018. Il mese tradizionalmente più freddo dell’anno potrebbe trascorrere, per buona parte, all’insegna di un clima non freddo per l’Italia, il Mediterraneo centrale e per l’Est Europa in genere. Ciò perchè ...

Meteo - ancora pioggia e vento forte : neve al Nord : L'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia dopo Capodanno non ha alcuna intenzione di attenuarsi. Secondo le previsioni dell'aeronautica militare, nelle prossime 24 ore ci saranno abbondanti...

Maltempo - frana in Friuli - neve in Veneto Pioggia e vento al Sud|Previsioni Meteo : Quindici persone sono rimaste isolate in provincia di Pordenone per una frana. Allerta meteo ancora in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia. Mentre in Veneto con tinua a nevicare

Maltempo in arrivo - pesante allerta Meteo della Protezione Civile : pioggia e vento forte nel Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Il transito di un veloce impulso instabile che si inserirà nell’area di bassa pressione di origine atlantica che nella giornata odierna sta interessando il nostro paese, apporterà durante la giornata di domani precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sul basso versante tirrenico e una intensificazione della ventilazione su settori alpini occidentali e regioni centro-meridionali, ove i rinforzi più accentuati ...

Meteo - il 2018 inizia all'insegna del maltempo : pioggia e neve fino alla Befana : L'anno inizia con un Meteo poco clemente. Arriva la Befana, con il suo carico di doni e dolcetti per i bambini buoni, e carbone per i meno buoni. E pioggia per tutti: buoni e cattivi. Si avvicina ...

Previsioni Meteo Veneto : il 2017 si chiude con il bel tempo ma poi torna la pioggia : “Una depressione di origine artica è in avvicinamento con la sua parte più meridionale e porterà delle precipitazioni tra domenica sera e lunedì. Tra martedì e mercoledì mattina di nuovo condizioni anticicloniche, mentre da mercoledì pomeriggio altro transito di una saccatura da nord-ovest“: secondo l’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav) per oggi si prevede “nel corso della giornata nuvolosità in ...

Capodanno - brindisi sotto la pioggia : le previsioni Meteo : brindisi di fine anno e fuochi d'artificio probabilmente sotto la pioggia. I venti di Maestrale che hanno iniziato a soffiare su tutte le regioni stanno portando piogge e locali temporali su coste ...