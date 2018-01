Meteo a lungo termine | ci attende tempo mite e perturbazioni atlantiche

Previsioni Meteo - FOCUS a lungo termine : sarà un Gennaio senza freddo fino a metà mese - ma con tanta pioggia al Nord e neve sulle Alpi : Previsioni Meteo – Dopo un mese di dicembre trascorso con buone performance invernali e anche con diverse nevicate, fino in pianura al Nord, non si intravedono dichiarate prospettive invernali per Gennaio 2018. Il mese tradizionalmente più freddo dell’anno potrebbe trascorrere, per buona parte, all’insegna di un clima non freddo per l’Italia, il Mediterraneo centrale e per l’Est Europa in genere. Ciò perchè ...

Previsioni Meteo Gennaio 2018 : verso un brusco “stop” dell’Inverno - inizia un lungo periodo di caldo anomalo [MAPPE] : 1/24 ...

Emilia R. - allerta Meteo per vento e mare mosso lungo la costa : Bologna, 7 dic. (askanews) La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un allerta meteo a causa di vento e mare mosso per domani, venerdì 8 dicembre, per i comuni della costa romagnola. Sono ...

Previsioni Meteo Dicembre - ed è subito Inverno : nel weekend inizierà un lungo periodo di freddo intenso in tutt’Italia : 1/8 ...

Meteo dicembre 2017 : le tendenze metereologiche nel lungo periodo : dicembre 2017 è alle porte e con esso l'inverno, il freddo, la neve. Quest'anno non è un modo di dire, perché in base alle tendenze metereologiche, dicembre promette di regalarci abbondante nevicate, per la felicità degli appassionati di sport invernali e non solo. Andiamo a vedere più nei dettagli cosa dicono gli esperti del Meteo e quali sono le loro previsioni per il mese in arrivo, ricordando che con così largo anticipo, non è possibile fare ...

Meteo Piemonte - Arpa : termina il lungo periodo di siccità - la neve cadrà fino a 800 metri : Il periodo di siccità in Piemonte sta per terminare secondo le ultime previsioni dell’Agenzia Arpa: domani pomeriggio sono attese le prime piogge sulle Alpi occidentali e l’Appennino, e nella notte successive dovrebbero estendersi a tutta la regione. Quota neve a 1.900 metri su Alpi Graie, Pennine e Lepontine, 2.300 su Cozie, 2.500 su Marittime e Liguri. Domenica si prevedono piogge “localmente forti” su Appennino e zona ...

Previsioni Meteo Novembre - l’incubo continua : Anticiclone inamovibile - l’Italia resterà nel tunnel di caldo anomalo e siccità ancora a lungo : 1/14 ...

Previsioni Meteo Novembre - tendenza da incubo : Anticiclone stazionario sull’Italia - caldo anomalo e siccità a lungo : 1/12 Lunedì 6 Novembre ...

Previsioni Meteo - tendenza a lungo termine : qualcosa si muove - a inizio Novembre i primi “squilli” dell’inverno? : 1/17 ...