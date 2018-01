Meltdown | Xbox One | Xbox One S e Xbox One X sono del tutto immuni

: Le console Xbox sono immuni ai bug Spectre e Meltdown dei processori Intel e AMD - Everyeye : Le console Xbox sono immuni ai bug Spectre e Meltdown dei processori Intel e AMD - VideoGamersITA : Mike Ybarra: le console Xbox non saranno colpite da Spectre e Meltdown - Eurogamer.it - zazoomblog : Mike Ybarra le console Xbox non saranno colpite da Spectre e Meltdown #Mike #Ybarra: #le #console #Xbox #non ...… - videogamer_it : Mike Ybarra: le console Xbox sono al sicuro dai bug Meltdown e Spectre - Eurogamer_it : Mike Ybarra rassicura gli utenti: le console #Xbox sono al sicuro e non saranno colpite da #Spectre e #Meltdown. -

(Di sabato 6 gennaio 2018) La falla di sicurezza scoperta solo qualche giorno fa,, sta realmente terrorizzando gli utenti e l’intero mondo informatico/tecnologico. Ieri abbiamo visto come il team di tecnici di Google Projectzero avesse scoperto che la vulnerabilità, oltre che sui numerosi chip intel, colpisce anche quelli prodotti da AMD. Dato cheOne,One S eOne X montano tutti e tre CPU custom basate sul processore Jaguar di AMD, viene automatico pensare che anche le console di casa Microsoft siano a rischio. Fortunatamente però non è così e a confermalo ci ha pensato il vice-presidente del settore gaming di Redmond, Mike Ybarra, con un tweet sul suo account ufficiale affermando come l’architettura di sicurezza posseduta dariesca a contrastare in maniera efficace Meltodown. FYI: The security architecture ofalready mitigates against the recent chip-related ...