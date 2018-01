MEDICUS Su Rai 3 il film con Tom Payne e Stellan Skarsgard oggi | 6 gennaio 2018

MEDICUS - film stasera in tv su Rai 3 : trama e curiosità : Medicus è il film stasera in tv sabato 6 gennaio 2018 in prima serata su Rai 3 alle ore 20:30. Un dramma storico del 2013 diretto da Philipp Stölzl (North Face) e interpretato da Tom Payne, Emma Rigby, Stellan Skarsgård e Ben Kingsley. Tratto dal fortunato libro di Noah Gordon “Medicus”, racconta la ricerca della verità di un uomo dell’undicesimo secolo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul ...