Maxi-incidente tra cinque veicoli | tre feriti | serata campale sull' autostrada

Maxi incidente sull'A24 - 13 mezzi coinvolti : in un video il momento dello schianto : Le immagini del Maxi incidente avvenuto sulla A24, nei presi dello svincolo di Castel Madama, in direzione Teramo [qui tutta la...

Incidente sulla A24 a Roma : 13 feriti e 11 auto coinvolte in un Maxi tamponamento a Castel Madama : Tre delle persone che e erano a bordo delle vetture sono gravi: c’è anche un neonato trasferito in ospedale in eliambulanza. Il tir piombato sulla colonna di mezzi incolonnati per un cantiere che restringe la carreggiata