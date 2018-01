Materazzi | ' Inter | incontro per il giocatore | ecco quando potrebbe arrivare'

Calciomercato Napoli/ News - Materazzi : non si dorme - Inter forte su Chiesa (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Matteo Materazzi sottolinea come gli azzurri si debbano svegliare sulla situazione Federico Chiesa dove c'è anche l' Inter .(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 04:18:00 GMT)

Materazzi - che annuncio : 'Primo colpo dell'Inter - arriva per 45 milioni' Video : Una delle societa' più attive nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, sara' sicuramente l'#Inter visto che nonostante l'ottima stagione [Video] disputata fino ad ora, la rosa necessita di rinforzi per poter dare ricambi di livello al tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. La partita di Coppa Italia contro il Pordenone, vinta solo ai rigori per 5-4, infatti, ha dimostrato come alcune riserve non siano ancora pronte a giocare ad ...