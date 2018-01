Manchester United News; Mourinho risponde a Conte | ”Io mai squalificato per

FA Cup - Manchester United; Mourinho : ”Il mio addio? Spazzatura” : Alla vigilia della sfida in FA Cup con il Derby County, José Mourinho ha parlato del suo futuro al Manchester United. José Mourinho non usa mezzi termini nel definire ”Spazzatura” tutte le voci infondate che circolano intorno ad un suo addio allo United. Ed alla vigilia del Terzo turno di FA Cup contro il Derby County, lo Special One non esita a criticare chi ha messo in dubbio la sua permanenza sulla panchina di Old ...

Probabili Formazioni Manchester United-Derby County - FA Cup 05-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Derby County, FA Cup 2017/2018, Ore 21.00: Occasione dal primo minuto per Tuanzebe e Romero, Derby con lo stesso modulo degli avversari. Il 3° turno di FA Cup vede la sfida tra Manchester United e Derby County ad Old Trafford. I Red Devils arrivano dalla vittoria nell’ultimo turno, conquistando nuovamente il 2°posto in classifica; vorranno di certo vincere nella gara d’esordio per ...

Come sta cambiando il Manchester United di Mourinho : ... "È il secondo anno che stiamo cercando di ricostruire una squadra che in questo momento non è fra le migliori al mondo". Questa recriminazione continua con la squadra, implicita ma evidente, ...

Calciomercato Manchester United : Sergio Romero via a Gennaio? : Sergio Romero potrebbe lasciare il Manchester United nel mese di Gennaio. Il portiere vuole garantirsi un posto da titolare nella Nazionale argentina ai prossimi mondiali in Russia. A rivelarlo è stato l’Independent. Potrebbe aprirsi a breve uno scenario inatteso nel mercato dei Red Devils. Secondo indiscrezioni raccolte da Indipendent.co.uk, il secondo portiere del Manchester United, Sergio Romero, vorrebbe abbandonare Old Trafford ...

Everton vs Manchester United - Martial e Lingard stendono i Toffees : Niente da fare per l'Everton contro la squadra di Mourinho: Everton vs Manchester United è finita 0-2. Embed from Getty Images Everton VS Manchester United 0-2, LA CRONACA: Nel primo tempo un buon Everton riesce a tenere a bada il Manchester United. Gli uomini di Allardyce, che per l'occasione effettua ben sette cambi rispetto alla partita di sabato contro il ...

Video Gol Everton-Manchester United 0-2 : Highlights e Tabellino Premier League - 22^ Giornata 01-01-2018 : Risultato Finale Everton-Manchester United 0-2, Cronaca e Highlights, Martial (MU), Lingard (MU), Premier League 22^ Giornata, 1 Gennaio 2018. Il Manchester United, nel momento più difficile della gestione Mourinho, sbanca meritatamente Goodison Park, battendo un buon Everton con due reti fantastiche di Martial e Lingard. LE SCELTE – L’ex Wayne Rooney parte sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Niasse. Vlasic e ...

Buona la prima del 2018 per il Manchester United : espugnato il campo dell’Everton - Mourinho sorride : Inizia nel migliore dei modi il 2018 del Manchester United. I ‘Red Devils’, infatti, hanno espugnato il campo dell’Everton mettendosi alle spalle un periodo di ‘mini crisi’ in cui la squadra di Mourinho in Premier League aveva raccolto tre pareggi contro Southampton, Burnley e Leicester. La gara con i ‘Toffees’ è stata sbloccato da Martial, autore di un goal favoloso con destro a giro finito ...