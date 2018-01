Maltempo | frana a Lavagna | “Lunedì il punto sui tempi di riapertura”

Maltempo - frana in Friuli : liberati i turisti bloccati : Sono stati liberati tutti i turisti rimasti intrappolati dalla frana che era caduta a Capodanno in Val Tramontina (Pordenone). Si tratta di una ventina di persone che aveva preferito restare in valle sebbene vigili del fuoco e carabinieri avessero approntato, assieme a Protezione civile comunale e Soccorso alpino, un passaggio nel bosco, attraverso un’antica mulattiera. L’arteria e’ rimasta aperta giusto il tempo di far ...

Maltempo. Frana in Friuli - impianti sci chiusi nel torinese. Disagi nei collegamenti con le isole : Danni sono stai segnalati in Calabria e in Sicilia. Le nevicate intanto stanno concedendo una tregua a Cortina d'Ampezzo e larga parte della montagna bellunese: le precipitazioni più abbondanti a Sappada

Maltempo - frana in Friuli - neve in Veneto Pioggia e vento al Sud|Previsioni meteo : Quindici persone sono rimaste isolate in provincia di Pordenone per una frana. Allerta meteo ancora in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia. Mentre in Veneto con tinua a nevicare

Maltempo Pistoia : frana sulla SP34 nelle vicinanze del ponte di Sorana : Intervento dei vigili del fuoco di Pistoia nella notte per una frana sulla SP34, nelle vicinanze del ponte di Sorana. La frana ha ostruito la carreggiata: la strada è momentaneamente chiusa al traffico in attesa dei lavori di ripristino che saranno valutati dai tecnici della Provincia nelle prossime ore. L'articolo Maltempo Pistoia: frana sulla SP34 nelle vicinanze del ponte di Sorana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Emilia Romagna : “20 anziani isolati da una frana” : Gabriele Delmonte (Lega nord) ha rivolto una interrogazione alla Giunta per sapere se “la Regione intende intervenire in tempi brevissimi, di concerto con la Provincia di Reggio Emilia, per ripristinare quanto meno un accesso alla frazione di Miscoso dal versante reggiano, affrontando le emergenze che da una settimana affliggono la popolazione e come intende procedere in futuro per mettere in sicurezza dal punto di vista idrogeologico la ...

Maltempo - Veneto : Frana Cadore stato di attenzione fino a lunedì : Venezia, 16 dic. (askanews) In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale del Veneto, il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, 'al fine di garantire un ...

Maltempo Umbria : frana su strada “Tre Valli” - blocco della circolazione : La strada ‘Tre Valli Umbre‘, che collega Spoleto a Norcia, è stata chiusa per la caduta di alcuni massi tra Borgo Cerreto e Piedipaterno, nel comune di Valli di Nera: l’Anas rende noto che e’ stato disposto il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia. Al momento non è possibile raggiungere Norcia, Cascia e altri paesi della Valnerina dal versante umbro-spoletino. Lo smottamento sarebbe stato causato dalle ...

Maltempo - frana sulla strada per Jenne : chiusa al transito : Uno smottamento verificatosi la notte scorsa ha causato la chiusura della strada che collega Subiaco con Jenne, paese nel cuore dei Simbruini in provincia di Roma. La frana, con la forte pioggia delle ultime ore, è avvenuta prima del monastero di Santa Scolastica verso il piccolo paese montano, che e’ sede del Parco dei monti Simbruini. La strada e’ gia’ stata liberata, ma resta chiusa al transito in attesa di verifiche ...

Maltempo - frana nel bellunese : sei famiglie passeranno la notte fuori casa : Resteranno fuori dalle loro case anche la prossima notte, in via precauzionale, le famiglie di Perarolo di Cadore evacuate per il movimento di una grande frana, che origina dal monte Zucco. Il sindaco, Pierluigi Svaluto Ferro, riferisce che gli ultimi accertamenti tecnici confermano che una parte del corpo franoso e’ ancora in lento movimento, quindi permane lo stato di allerta per la zona, che sara’ rivalutato domani dagli uomini ...

Maltempo - frana si muove nel Bellunese : evacuate 8 famiglie - paese blindato : L’allarme è scattato ieri sera dopo che è stato osservato il movimento di una massa di 100 mila metri cubi che rischia di cadere sull’abitato di Perarolo di Cadore, nel Bellunese: 8 famiglie sono state evacuate (circa 20 persone). Il sindaco ha inviato un sms agli abitanti, sollecitandoli ad applicare la procedura di emergenza. Il paese è blindato: le strade di accesso sono chiuse e sorvegliate dai Carabinieri, mentre i vigili del ...