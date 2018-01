: RT @HuffPostItalia: Macchine intrappolate nel ghiaccio e neve ovunque. Gli effetti del "ciclone bomba". Fino a -42 gradi - eryka_bo : RT @HuffPostItalia: Macchine intrappolate nel ghiaccio e neve ovunque. Gli effetti del "ciclone bomba". Fino a -42 gradi - masmoalive : RT @HuffPostItalia: Macchine intrappolate nel ghiaccio e neve ovunque. Gli effetti del "ciclone bomba". Fino a -42 gradi - LeoWolf1992 : RT @HuffPostItalia: Macchine intrappolate nel ghiaccio e neve ovunque. Gli effetti del "ciclone bomba". Fino a -42 gradi - artibaniigor : RT @HuffPostItalia: Macchine intrappolate nel ghiaccio e neve ovunque. Gli effetti del "ciclone bomba". Fino a -42 gradi - andvaccaro : RT @HuffPostItalia: Macchine intrappolate nel ghiaccio e neve ovunque. Gli effetti del "ciclone bomba". Fino a -42 gradi -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Uno deglidella tempesta chiamata 'bomba' che sta colpendo in questi giorni gli Stati Uniti è che sembra essere in un film. Basta guardare questo video a Revere, in Massachusetts, con le autonelper immaginare uno scenario apocalittico.Negli Usa fa più freddo che su Marte. Passata la tempesta 'bomba', che ha portatoe venti da uragano sulla costa orientale degli Stati Uniti, causando la morte di sette persone, è arrivata l'ondata di freddo artico.Sull'osservatorio meteorologico del Mount Washington, in New Hampshire, il termometro ha toccato i -37 gradi centigradi (senza contare l'effetto del vento). Come afferma il sito The Atlantic, in alcune zone del paese fa più freddo che sul Pianeta Rosso: secondo gli ultimi dati di Curiosity, infatti, il 20 dicembre 2017 è stata registrata su Marte una ...