M5S | basta propaganda Tg1 per Renzi

Rifiuti - è lite M5S a Ostia : basta diktat del Comune. Fermi i camion per l'Emilia : 'La storia del tritovagliatore è stata gestita male dall'inizio sotto tutti i punti di vista'. È amareggiato Alessandro Ieva, l'assessore all'ambiente M5S di Ostia. L'impianto arrivato e attivato in ...

Roberto Fico : "Basta con le bugie dei giornalisti - le nuove regole M5S rafforzano le tutele contro i conflitti d'interesse e clientele" : "Basta con le bugie dei giornalisti. Con il nuovo codice etico si rafforzano le tutele contro i conflitti di interessi degli eletti, contro le clientele, contro il familismo e contro condotte fraudolente che possono prescindere dalle indagini penali". Roberto Fico, il "capo" degli ortodossi del Movimento 5 Stelle, affida queste parole a un post su Facebook per smentire le ricostruzioni di alcuni quotidiani che lo indicano come oppositore alla ...

Elezioni - Di Maio : “Basta opere inutili. Il M5S ha un piano di investimenti da 100 miliardi” : “Il MoVimento 5 Stelle ha pronto un piano di investimenti da 100 miliardi di euro che si concentrerà sulla messa in sicurezza del territorio, su edilizia scolastica e piccole opere pubbliche. Sono queste opere quelle che migliorano immediatamente la qualità di vita delle famiglie, come abbiamo visto nel mantovano dove i ponti lungo il Po sono a rischio e avrebbero bisogno di manutenzione costante. Non vogliamo opere dai costi altissimi e ...

Biden : "Putin sta aiutando Lega e M5S". I grillini : "Ora basta - insinuazioni inaccettabili" : L'ombra del Cremlino sulle prossime elezioni parlamentari, secondo l'ex vice presidente di Obama, che, in un articolo dal titolo "Come resistere al Cremlino", aggiunge: "La Russia tentò di influenzare il referendum costituzionale del 4 dicembre". La replica dei pentastellati: "Chi non sa perdere cerca scuse inverosimili"

Ancora scintille sulle fake news. Renzi : Basta bufale. M5S : Noi siamo trasparenti : 'Chiediamo semplicemente di difendere la libertà degli elettori e dei nostri figli'. I cinquestelle contrattaccano dal blog di grillo: 'sospetti da frustrati, il nostro network è tutto alla luce del ...

Leopolda - Renzi : ‘Basta litigi - no rancore’. Fake news - ‘abbiamo sgamato M5S e Lega. Ogni 15 giorni report su schifezze in rete’ : Matteo Renzi chiude la Leopolda di Firenze, innalzando il vessillo del ‘non rancore’ e dell’ottimismo (ma menziona solo una volta i ‘gufi’), non senza togliersi svariati sassolini della scarpa. Il suo fluviale intervento comincia con l’ammissione della sconfitta al referendum del 4 dicembre e con un invito a coltivare l’onestà intellettuale: è una perdita che “brucia”, ma con cui “è necessario fare i conti”. “Sarà ...

Panfili-Bassetti - Lucidi (M5S) attacca : Scuse e dimissioni non bastano : ... ma a seguito della comunicazione ha aperto un dibattito, come si evince dal video estratto dallo streaming del consiglio, in palese contraddizione con il citato articolo 56.4. Inoltre i dati citati ...

Raccolta firme per potenziare trasporti - Di Bari (M5S) : "Basta viaggi della speranza" : ...biologici e di origine "Puglia" e "Italia" erano contraffatti e preparati a volte con semilavorati scaduti anche da 10 anni Condividi Tweet Incidente mortale sulla strada per Castel del Monte Cronaca ...

Bolzaneto - Italia condannata ancora dalla Cedu. Pd : “Ma ora c’è reato tortura”. M5S : “Falso”. E il commissario Ue : “Non basta” : La Corte europea dei diritti umani condanna ancora l’Italia per i fatti di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001. E l’Italia ancora una volta si fa trovare senza una legislazione adeguata per punire vicende di tale entità. La ministra per i rapporti con il Parlamento Pd Anna Finocchiaro ha esultato su Twitter: “Oggi contro fatti così gravi abbiamo la legge che punisce il reato di tortura“. Un’affermazione ...