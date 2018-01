L' uomo più atteso decide il derby di coppa | segna van Dijk | il Liverpool batte l' Everton

Santa Messa Capodanno 2018 e Angelus/ Diretta streaming video - Papa : "Non c'è più Dio senza uomo" : Santa Messa Capodanno 2018, Diretta streaming video: Papa Francesco celebra la solennità di Maria Santissima Madre di Dio. L'omelia del Pontefice.

L'uomo in più : la Juve ritrova Dybala a passa a Verona (1-3) : Due reti dell'argentino e i bianconeri restano a -1 dal Napoli e vanno a +6 sull'Inter Campione ritrovato. Paulo Dybala torna in campo e si riprende la Juventus. La sua doppietta - dopo il vantaggio ...

Barack Obama resta l'uomo più ammirato degli Stati Uniti - : Secondo il consueto sondaggio Gallup, l'ex presidente democratico è, per il decimo anno di fila, la personalità maschile più apprezzata. Secondo posto per il successore, Donald Trump. Tra le donne ...

Barack Obama l'uomo più ammirato al mondo dagli americani - Hillary Clinton vince tra le donne : Il 9% del campione ha invece indicato la moglie di Bill Clinton come la donna più ammirata al mondo quest'anno, meno del 12% del 2016; il suo vantaggio su Michelle Obama è stato di soli 2 punti ...

Clima - come l’uomo rischia di sconvolgere il mondo : dall’isola che non c’è più alle Alpi senza più ghiaccio (e stambecchi) : In Italia le temperature crollano sotto lo zero alla fine di un anno caldissimo e segnato dalla siccità. Dal Canada arriva il filmato dell’orso polare magrissimo e in fin di vita, alla vana ricerca di cibo, mentre il riscaldamento globale scioglie i ghiacci del suo habitat. Sono le immagini che in queste ultime settimane dell’anno hanno invaso i social network: diversissime, eppure due facce della stessa medaglia. Cartoline da un ...

Claudia Gerini : «Se la donna è più grande dell’uomo che male c’è?» : Tutto è iniziato quando aveva 13 anni, una bambina con la passione per la danza e la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo. «Ritagliai una cartolina da Cioè, cercavano adolescenti che ballavano e cantavano: mi ritrovai a vincere “Miss Teenager” e poi iscritta a un’agenzia di casting. Facendo provini, sentii che la recitazione era il modo in cui volevo esprimermi». È così che Claudia Gerini si racconta in un’intervista al Corriere ...

Messico - l'uomo con il pene più lungo del mondo ha vinto la sua battaglia : riconosciuta la disabilità : Nonostante tutti i problemi, lui rimane fiero della sua virilità: 'Sono famoso perché ho il pene più grande del mondo. Sono felice, nessuno ha le mie dimensioni'. I medici lo hanno esortato a ...

Messico - l'uomo con il pene più lungo del mondo ha vinto la sua battaglia : riconosciuta la disabilità : Nonostante tutti i problemi, lui rimane fiero della sua virilità: 'Sono famoso perché ho il pene più grande del mondo. Sono felice, nessuno ha le mie dimensioni'. I medici lo hanno esortato a ...

Aldo Poy - l'uomo della palomita : 7.000 abbonati in più dopo una retrocessione : In fondo, ci tiene a ricordarlo in ogni intervista, 'quale altra squadra al mondo è capace di aumentare i suoi soci di ben 7.000 unità dopo una retrocessione ?' … cosa che capitò realmente ...

JUSTIN GATLIN/ Nuovo scandalo doping? L'uomo più veloce di Bolt : "Io non c'entro" : JUSTIN GATLIN, il campione del mondo dei 100 metri piani che agli ultimi Mondiali ha battuto anche Bolt, rischia di essere coinvolto nella bufera che sta travolgendo il suo team di lavoro.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 12:17:00 GMT)

ll pinguino gigante del Paleocene - più alto di un uomo : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Jackman è Barnum l'uomo che inventò il circo più umano : Esce il giorno di Natale il musical sul celebre impresario. L'attore: 'Era lo Steve Jobs di quei tempi, liberò i freak' Nell'epopea di Phineas Taylor Barnum, l'imprenditore americano che nel 1872 ...

“BABBA BIA - CHE RAFFREDDORE!”/ Il medico : “l’uomo ammalato soffre più delle donne - non prendetelo in giro" : Raffreddore, lo studio di un medico canadese di nome Kyle Sue rivela la differenza tra uomo e donna nel rispondere all'influenza. E' la fine di un luogo comune?(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 07:20:00 GMT)

L'uomo raffreddato? Soffre di più : Sesso forte anche no. Perché ora è provato dalla scienza. Quella con la S maiuscola, incontrovertibile e inconfutabile: i maschi con l'influenza soffrono più delle femmine. E guai al prossimo (o alla prossima) che fa ironie quando lui rantola e si contorce sul divano con 37 e due di febbre. Moralmente inaccettabile ormai fare paragoni e dire cose orribili del tipo: «Esagerato!», e ancora: «Io con trentasette e ...