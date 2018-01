Lotteria Italia | l' estrazione dei biglietti vincenti

Lotteria Italia - i biglietti vincenti a Piemonte - Lazio e Lombardia i primi 5 premi : ROMA - Sono Piemonte, Lazio e Lombardia le regioni che si spartiranno i primi cinque premi della Lotteria Italia , per un ammontare di 10,5 milioni di euro. Sono stati infatti resi noti dall'Agenzia ...

È la sera della Lotteria Italia : due supervincitori in provincia di Torino. In diretta i tagliandi vincenti : Sono stati venduti in provincia di Torino due dei cinque premi di prima categoria della Lotteria Italia 2017 che valgono da 500mila euro a 5 milioni di euro: sono il tagliando serie D, numero 034660 venduto a Rosta e quello serie P numero 462926, venduto a Pinerolo. Gli altri tre sono il D 243750 (Roma), il Q 067777 (Anagni, Frosinone) e il P 245...

Lotteria Italia - tutti i biglietti vincenti : Sono Piemonte, Lazio e Lombardia le regioni che si spartiranno i primi cinque premi della Lotteria Italia 2017, per un ammontare di 10,5 milioni di euro. Sono stati infatti resi noti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti e non ancora abbinati ai premi. I biglietti in questione sono: serie D numero 034660 venduto a Rosta (Torino); serie D numero 243750 venduto a Roma; serie Q ...

