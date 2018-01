Lotteria Italia | i 5 biglietti estratti di prima categoria

Lotteria Italia 2018 - stasera l'estrazione dei biglietti vincenti. Ecco come funziona : Roma, 6 gennaio 2017 - La fortuna arriva a braccetto con la Befana. Torna puntuale come ogni 6 gennaio la Lotteria Italia che quest'anno ha in serbo per gli Italiani premi per 12 milioni di euro (il ...