Lotta scudetto | per il Napoli c' è il Verona da battere in casa

Serie A bilancio del girone di andata : Napoli-Juve fuga per lo scudetto. Lotta serrata per Champions e salvezza! : ... regolare quarto gol dei bianconeri ? Mazzoleni e Var impeccabili Juventus, passa di moda il made in Italy: a Verona si salva solo Chiellini Verona-Juventus diretta tv e live streaming, Serie A oggi ...

Benatia - scudetto?Lotta a 3 ma noi avanti : TORINO, 28 DIC - "Per la corsa scudetto vedo tre, quattro squadre in lizza, ma ad aprile, quando arriveranno le partite importanti, sono certo che la Juve sarà davanti". La fiducia nei mezzi ...

Scudetto - corsa a due Napoli-Juve? No - anche Inter - Roma e Lazio possono Lottare fino alla fine : Le ultime giornate del campionato di Serie A hanno dato importanti indicazioni, Juventus e Napoli sono in grande forma, in particolar modo la squadra di Massimiliano Allegri reduce dal successo nello scontro Scudetto contro la Roma, qualche difficoltà in più per il Napoli che non ha particolarmente entusiasmato contro la Sampdoria. La squadra di Sarri continua a guidare la classifica con un punto di vantaggio, si avvicina la 19^ giornata e le ...

Serie A - Lotta scudetto : l’Italia tifa Napoli. Juventus 3a con più punti dell’anno scorso : Serie A, lotta scudetto: l’Italia tifa Napoli. Juventus 3a con più punti dell’anno scorso Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A, lotta scudetto- Una lotta scudetto entusiasmante, equilibrata e avvincente. La nostra Serie A ritorna sugli standard del grande calcio. Un campionato totalmente imprevedibile e ricco di colpi di scena. Comanda il ...

Juventus - Allegri : 'La Lotta scudetto non si deciderà al San Paolo' : Juventus-Crotone 3-0: decidono Mandzukic, De Sciglio e Benatia BIG-MATCH - Nella prossima giornata c'è il Napoli : ' Al San Paolo - aggiunge il tecnico bianconero ai microfoni di Premium Sport - s i ...

Roma - PalLotta : "Scudetto? Sì - siamo lì" : ... dopo un lungo silenzio, il Presidente della Roma James Pallotta e lo fa dalle colonne di "Sport Illustrated", la Bibbia americana dello sport. Il numero uno giallorosso ha parlato dell'inedita ...

Roma - PalLotta crede allo scudetto : Roma, 23 NOV - "Stiamo ancora provando a fare una squadra da scudetto, ma penso che questa sia forte abbastanza per vincerlo". Parola di James Pallotta. Il presidente della Roma confessa alla rivista ...

Roma - PalLotta crede allo scudetto : Roma, 23 NOV - "Stiamo ancora provando a fare una squadra da scudetto, ma penso che questa sia forte abbastanza per vincerlo". Parola di James Pallotta. Il presidente della Roma confessa alla rivista ...

Roma - PalLotta crede allo scudetto : (ANSA) - Roma, 23 NOV - "Stiamo ancora provando a fare una squadra da scudetto, ma penso che questa sia forte abbastanza per vincerlo". Parola di James Pallotta. Il presidente della Roma confessa alla ...

PalLotta allo scoperto : 'Con Di Francesco e lo stadio una Roma da scudetto' : Roma - James Pallotta si gode la sua Roma e a Sports Illustrated parla di tutto l'universo giallorosso, partendo dal direttore sportivo Monchi e del suo tecnico Eusebio Di Francesco : 'Monchi è anche ...

Serie A Roma - PalLotta : "Possiamo vincere lo scudetto" : Roma - "Stiamo ancora provando a fare una squadra da scudetto, ma penso che questa sia forte abbastanza per vincerlo" . Parola di James Pallotta . Il presidente giallorosso alla rivista statunitense '...

PalLotta alza il tiro : "Questa Roma può vincere lo scudetto" : Il presidente: "Stiamo diventando tosti, proviamoci". E sullo stadio: "Vorrei questo regalo per Natale"

PalLotta a 360° : lo scudetto - il futuro di Pellegrini - i progetti e un “regalo di Natale” : James Pallotta, patron della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della rivista statunitense ‘Sports Illustrated’ toccando diversi argomenti in merito al club giallorosso: “Penso che il nostro obiettivo, ripensando all’inizio, era di provare a entrare costantemente in Champions League. Cosa che chiaramente non è stata facile nei primi anni o giù di lì. Ci siamo riusciti 3 volte su 4 e una volta siamo andati in ...

Roma - PalLotta : 'Siamo una squadra tosta e puntiamo allo scudetto' : Jim Pallotta si gode la sua Roma dagli Stati Uniti: l'ha vista vincere in campo europeo, battere la Lazio al derby e imporsi sul campionato nonostante le agguerrite rivali. Il presidente della Roma ha ...