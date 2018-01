Lo scontro sulla Rai si infiamma | Calenda torna alla carica | ' Dai renziani soliti

scontro fra tir sulla A21 : sei morti Camion cisterna in coda va a fuoco : La chiusura dell’autostrada ha causato pesanti disagi per la viabilità ordinaria. Sul posto gli agenti della polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco

scontro tra camion sulla A21 - fiamme in autostrada. Diversi i mezzi coinvolti - 3 morti : La chiusura dell’autostrada ha causato pesanti disagi per la viabilità ordinaria. Sul posto gli agenti della polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco

scontro frontale sulla Bari-Taranto : 4 morti : Bari, 1 gen. (Adnkronos) - Tragedia di Capodanno. Quattro persone sono morte questa mattina sulla statale 100, che porta a Taranto, all'altezza di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Si tratta di tre giovani tra i 18 e i 20 anni e di un uomo di 60. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti l

