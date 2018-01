LIVE Sport Invernali | DIRETTA 6 gennaio | Wierer | Brignone e De Aliprandini per il podio!

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : Brignone e De Aliprandini per il podio! Shiffrin e Hirscher davanti a tutti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

Sport Invernali - tutti gli eventi LIVE su OA Sport di sabato 6 gennaio : il programma completo - minuto per minuto : Appassionati degli Sport Invernali, questa è la vostra giornata: Epifania da urlo per gli amanti di neve e ghiaccio che potranno gustarsi una giornata assolutamente imperdibile, un’autentica abbuffata di tutte le vostre discipline preferite. Il menu è ricchissimo, degno dei migliori pranzi di Natale e Capodanno: non poteva esserci di meglio a una mese di distanza dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lo sci alpino con il classico ...

A Fox Sports i diritti degli Europei di Futsal 2018 : al via il 30 gennaio - 20 i match LIVE : Per un’Italia che non va ai Mondiali, ce n’è una che si appresta a partecipare all’Europeo di Calcio a 5 in Slovenia. La manifestazione sarà visibile in esclusiva su Fox Sports (Sky, 204) dal 30 gennaio al 10 febbraio prossimi. Il canale 204 di Sky trasmetterà tutte e 20 le partite, compresi i match della […] L'articolo A Fox Sports i diritti degli Europei di Futsal 2018: al via il 30 gennaio, 20 i match live è stato ...

Trasporti pubblici - la Giunta approva documento su LIVElli minimi di servizio : L'Aquila - La Giunta regionale, riunita questa mattina a Pescara, ha approvato il documento che disciplina i livelli di servizio minimi del trasporto pubblico locale. Si tratta di un ulteriore adempimento del piano di riorganizzazione del settore, che fa seguito all'affidamento decennale in house a Tua (la società di trasporto unico regionale, il cui capitale è interamente detenuto dalla Regione) dei servizi di trasporto ...

