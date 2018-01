LIVE Speed skating | Europei 2018 6 gennaio in DIRETTA | Andrea Giovannini e Nicola

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 6 gennaio : una Befana di neve! Brignone e De Fabiani all’attacco - lo speed skating fa sognare. Poi biathlon - salto e tanto altro… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda la giornata di sabato 6 gennaio. La Befana ci porta neve e ghiaccio, spettacolo imperdibile in giro per il Pianeta con un susseguirsi di discipline a un mese dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Lo sci alpino regalerà un doppio spettacolo: gli uomini saranno alle prese con il gigante di ...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata (5 gennaio). Si completa il programma con i 1500 metri : tra le donne vince l’olandese Lotte van Beek - tra gli uomini si impone il russo Denis Yuskov : Si alza il sipario sugli Europei di Speed skating 2018: a Kolomna, in Russia, oggi è in programma la prima giornata di gare sulla pista che assegnerà i titoli continentali. In programma le gare dei 500 e dei 1500 metri, maschili e femminili. Nella distanza più breve, tra le donne, difenderanno i colori azzurri Francesca Bettrone ed Yvonne Daldossi, mentre nei 1500 metri toccherà a Gloria Malfatti, Francesca Lollobrigida e, ancora una volta, ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 3 dicembre : Vittozzi e Wierer all’assalto nel biathlon - Goggia cerca il colpaccio - occhio a Lollobrigida nello speed skating : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 3 dicembre per gli Sport Invernali. Si preannuncia una giornata ricchissima. L’Italia punta soprattutto su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che hanno chance di podio nell’inseguimento di biathlon a Oestersund, serve una prova di qualità da parte di Sofia Goggia nel SuperG di Lake Louise, ci aggrappiamo anche a Lollobrigida nello speed skating ma attenzione anche alla staffetta di ...

Speed skating - Coppa del Mondo junior Inzell 2017 : Italia sugli scudi con primati di categoria e prestazioni di LIVEllo nella prima tappa : Il movimento Italiano dello Speed skating è in fermento e non sono solo per i risultati ottenuti a livello seniores nei primi due appuntamenti di Coppa del Mondo ad Heerenveen (Olanda) e Stavanger (Norvegia). Nel 1° round della World Cup 2017-2018 junior ad Inzell (Germania) gli azzurrini della pista lunga, guidati dalla leggenda Enrico Fabris e Matteo Rigoni, hanno dimostrato di esserci alla grande. Un’Italia a passo di record nazionali ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 19 novembre : Dominik Fischnaller chiude 6°a Igls! Italia fuori nel team relay - gli azzurri del curling battono l’Austria - grande Ghiotto nello speed skating : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali del 19 novembre 2017. Si preannuncia una giornata davvero intensa, si entra davvero nel vivo della stagione. Si incomincia a Seoul con l’ultima tappa della Coppa del Mondo di short track che assegna punti per la qualificazione alle Olimpiadi. Poi a San Gallo proseguono gli Europei di curling, a seguire inizia la corsa verso la Sfera di Cristallo di slittino a Igls con ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 12 novembre : doppio podio per l’Italia nello short track! Fontana e staffetta terze! Nello slalom di Levi nono Moelgg. Ora lo Speed skating : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali del 12 novembre 2017. Una domenica che inizierà con l’ultima giornata di gare a Shanghai nella Coppa del Mondo di short track e c’è grande attesa per Arianna Fontana nei 1000m e soprattutto per una staffetta femminile che va a caccia della vittoria e della possibilità di ipotecare la qualificazione alle Olimpiadi. Dopo lo slalom femminile di ieri, a Levi oggi ...

LIVE Speed skating - Coppa del Mondo Heerenveen in DIRETTA (12 novembre) : spettacolo con le staffette. Spazio alle lunghe distanze : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2017-2018 di Speed skating ad Heerenveen (Olanda). Si correranno le due staffette ma anche i 1000m, i 3000m femminili e i 5000m maschili con tanta Italia sul ghiaccio. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2017-2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 12 novembre : sci alpino a Levi - short track e speed skating. Domenica da urlo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali del 12 novembre 2017. Una Domenica che inizierà con l’ultima giornata di gare a Shanghai nella Coppa del Mondo di short track e c’è grande attesa per Arianna Fontana nei 1000m e soprattutto per una staffetta femminile che va a caccia della vittoria e della possibilità di ipotecare la qualificazione alle Olimpiadi. Dopo lo slalom femminile di ieri, a Levi oggi ...

LIVE Speed skating - Coppa del Mondo Heerenveen in DIRETTA (11 novembre) : Francesca Lollobrigida terza nella mass start!!! 10° posto per Yvonne Daldossi nei 500m divisione B : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2017-2018 di Speed skating ad Heerenveen (Olanda). Un day-2 in cui ci saranno ancora i 500 metri femminili, con Yvonne Daldossi e maschili con Mirko Giacomo Nenzi, seguiti dai 1500 metri, in cui si cimenteranno Gloria Malfatti e Francesca Bettrone tra le donne, mentre tra gli uomini scenderanno in pista Michele Mafatti, Andrea Giovannini e ...

LIVE Speed skating - Coppa del Mondo Heerenveen in DIRETTA (11 novembre) : l’Italia cerca gloria nella mass start femminile - 10° posto per Yvonne Daldossi nei 500m divisione B : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2017-2018 di Speed skating ad Heerenveen (Olanda). Un day-2 in cui ci saranno ancora i 500 metri femminili, con Yvonne Daldossi e maschili con Mirko Giacomo Nenzi, seguiti dai 1500 metri, in cui si cimenteranno gloria Malfatti e Francesca Bettrone tra le donne, mentre tra gli uomini scenderanno in pista Michele Mafatti, Andrea Giovannini e ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 11 novembre : Fontana e Valcepina in finale nei 500 dello short track. E’ podio azzurro! Cappellini-Lanotte terzi nello short program e poi Carolina Kostner - lo sci alpino e lo speed skating. Quante emozioni! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport invernali del 11 novembre 2017. Un sabato che vedrà protagonista Carolina Kostner ad Osaka nella quarta tappa del Grand Prix 2017-2018. Dopo lo straordinario secondo posto di ieri dello short program l’azzurra vuole bissare quest’oggi nel libero. Torna poi la coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino che riparte da Levi, in Finlandia. Previsto lo slalom femminile: sarà la ...