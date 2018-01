LIVE Sci alpino | Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA | Alphand in testa

Diretta / Slalom gigante Adelboden streaming video e tv : in pista - risultato LIVE (Coppa del Mondo sci) : Diretta gigante maschile Adelboden streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci vive una delle tappe più classiche: i favoriti (6 gennaio)(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:36:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin ipoteca la vittoria - Brignone in lizza per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 in DIRETTA : la grande classica più attesa. Hirscher l'uomo da battere - De Aliprandini può ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Adelboden , prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 in DIRETTA : la grande classica più attesa. Hirscher l’uomo da battere - De Aliprandini può sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena una delle gare più amate dagli sciatori, una delle grandi classiche per questa specialità, da molti è ritenuto il Gigante per eccellenza. Come ogni anno si preannuncia un grande spettacolo sperando che le condizioni meteo siano favorevoli. Il grande favorito della vigilia è ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Italia - provaci ancora! Brignone - Goggia - Moelgg e Bassino a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ...

Slalom gigante Adelboden/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato LIVE (Coppa del Mondo sci) : diretta gigante maschile Adelboden Streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci vive una delle tappe più classiche: i favoriti (6 gennaio)(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 03:30:00 GMT)

Slalom gigante Kranjska Gora/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato LIVE (Coppa del Mondo sci donne) : diretta gigante femminile Kranjska Gora Streaming video e tv. orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: le azzurre fra le favorite (6 gennaio)(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 00:46:00 GMT)

LIVE Fiorentina-Inter - anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA : viola per il colpo - neroazzurri e Icardi per uscire dalla crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Fiorentina-Inter, anticipo della 20a giornata di Serie A. All’andata i nerazzurri prevalsero con il netto risultato di 3-0, grazie ad una doppietta di Icardi e ad un gol nel finale di Perisic. Ora però la situazione delle due squadre è profondamente diversa. Infatti l’Inter sta vivendo un momento di grande crisi e la vittoria manca ormai da un mese. Dall’altra parte i viola hanno invece ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Cagliari Juventus : Buffon e De Sciglio out. Diretta tv - orario - notizie LIVE (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Cagliari Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia del posticipo di Serie A per la 20^ giornata. Moduli e possibili titolari alla Sardegna Arena(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:57:00 GMT)

DIRETTA / Slalom Zagabria streaming video e tv : vincitore Hirscher! Risultato LIVE (Coppa del Mondo sci) : DIRETTA Slalom maschile Zagabria streaming video e tv, Risultato. Hirscher vincitore di una bellissima gara di Coppa del Mondo di sci (oggi 4 gennaio)(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:24:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : Ryding rimonta - 8 atleti alla conclusione! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sul pendio croato ci aspetta una gara altamente spettacolare e intensa. Tutti contro Marcel Hirscher, dominatore incontrastato della disciplina che cerca un nuovo sigillo di lusso. L’austriaco sembra imbattibile ma se la dovrà vedere con i suoi soliti rivali tra cui spicca Henrik Kristoffersen, desideroso di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : Meillard al comando - seconda manche super! Si entra nel vivo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sul pendio croato ci aspetta una gara altamente spettacolare e intensa. Tutti contro Marcel Hirscher, dominatore incontrastato della disciplina che cerca un nuovo sigillo di lusso. L’austriaco sembra imbattibile ma se la dovrà vedere con i suoi soliti rivali tra cui spicca Henrik Kristoffersen, desideroso di ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : inizia la seconda manche. Matt davanti a Hirscher - Gross ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sul pendio croato ci aspetta una gara altamente spettacolare e intensa. Tutti contro Marcel Hirscher, dominatore incontrastato della disciplina che cerca un nuovo sigillo di lusso. L’austriaco sembra imbattibile ma se la dovrà vedere con i suoi soliti rivali tra cui spicca Henrik Kristoffersen, desideroso di ...

Diretta / Slalom Zagabria streaming video e tv : la seconda manche! Risultato LIVE (Coppa del Mondo sci) : Diretta Slalom maschile Zagabria streaming video e tv, orario e Risultato live. Altra sfida Hirscher-Kristoffersen nella Coppa del Mondo di sci? (4 gennaio)(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:07:00 GMT)