LIVE Milan-Crotone 1-0 | Bonucci torna a spostare gli equilibri - highlights

LIVE Serie A - risultati e classifica 20a giornata (6 gennaio) in DIRETTA : Napoli - Milan e Lazio in vantaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale della 20a giornata di Seria A. L'Epifania offre un pomeriggio ricco di grande calcio, con tante partite interessanti. Riflettori puntati sul ...

Milan-Crotone 1-0 LIVE 54' Bonucci Tabellino Milan (4-3-3) : G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie (82'Locatelli), Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (76' Kalinic), Calhanoglu.

DIRETTA Milan Crotone (risultato LIVE 1-0) streaming video e tv, 20a giornata Serie A, 6 gennaio 2018, ore 15:00

Smog Milano : LIVElli di PM10 sopra la soglia di guardia : Concentrazioni di PM10 sopra la soglia di guardia (50 mg/mc) ieri, in città. Le centraline Arpa hanno rilevato valori pari a 56 mg/mc a Città Studi, 63 in via Senato, 63 al Verziere. Nella città metropolitana, 68 mg/mc a Pioltello. L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 sopra la soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.

LIVE Milan-Crotone 1-0: Serie A 20^ giornata, San Siro. Novità di formazione per il Milan, Biglia torna titolare.

LIVE Milan-Crotone 0-0: Serie A 20^ giornata, San Siro. Novità di formazione per il Milan, Biglia torna titolare.

DIRETTA Milan Crotone (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv, 20a giornata Serie A, 6 gennaio 2018, ore 15:00

LIVE Milan-Crotone 0-0: fine primo tempo. Serie A 20^ giornata.

DIRETTA Milan Crotone (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv, bella parata di Cordaz, 6 gennaio 2018

LIVE Milan-Crotone 0-0: Serie A 20^ giornata, San Siro.

Risultato Milan-Crotone LIVE: le formazioni ufficiali. Kalinic ancora out per i rossoneri, Zenga schiera Trotta titolare.

DIRETTA Milan Crotone (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv, Suso ispirato, 6 gennaio 2018

LIVE MILAN CROTONE: Serie A 20^ giornata, San Siro. Novità di formazione per il MILAN, Biglia torna titolare.

DIRETTA Milan Crotone (risultato LIVE 0-0) streaming video e tv, formazioni ufficiali, via! 6 gennaio 2018, ore 14:45