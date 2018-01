L' inter non sa più vincere e Spalletti si sfoga

'Icardi è solo - l'inter non vince più' - 'Ninja in castigo' : la rassegna stampa : "Ninja in castigo", si legge nel taglio alto della Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Nainggolan salta l'Atalanta. Di Francesco: "Chi sbaglia paga". Il tecnico della Roma aggiunge: "Un errore ...

Si sveglia Icardi ma non ancora l'inter Pari stretto per i viola : nostro inviato a FirenzeL'Inter trova in fondo alla sua calza il carbone. Un gol in pieno recupero di Giovanni Simeone risponde a quello di Mauro Icardi. E' un tango triste quello dei due argentini perché non dà la scossa alle rispettive squadre che non svoltano all'inizio del nuovo anno. E soprattutto l'Inter va alla pausa invernale con in bocca il sapore amaro della crisi perché non si mette alle spalle il mese di dicembre ...

inter - non basta Icardi : al 91' pari Fiorentina con Simeone : Finisce 1-1 la sfida del 'Franchi', con i nerazzurri avanti in avvio ripresa e la risposta viola in pieno recupero. Frena ancora Spalletti: solo 3 punti nelle ultime 5 gare. Per i viola di Pioli ottavo risultato utile consecutivo

inter - Icardi e Handanovic non bastano : la Fiorentina fa 1-1 al 91' : Beffa per l'Inter, raggiunta al 91', e beffa per la Fiorentina che spreca tanto, troppo. Alla fine nell'anticipo della prima giornata del girone di ritorno della Serie A al Franchi finisce in parità, ...

Fiorentina-inter 1-1 - Giovanni Simeone decisivo : 'Non mi pongo limiti' : FIRENZE 'Bisogna crederci sempre e solo così alla fine riesci in quello che hai voluto'. A Premium Sport, l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone racconta il gol del pari al 91 . 'Questo pareggio è meritato e ci servirà per crescere, per diventare più forti. Io cerco sempre di aiutare la ...

inter - Spalletti : 'Rosa corta? Non voglio pararmi il c...' : 'Questa settimana ci sono successe diverse situazioni contrarie, a livello di defezioni - dice Spalletti a Premium Sport -. Ranocchia ha giocato tutta la partita con un forte dolore al costato e ...

Chi se non lui : Icardi sblocca l’inter e il match con la Fiorentina [VIDEO] : Fiorentina e Inter sono in campo per il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie A. I nerazzurri hanno sbloccato il match ad inizio ripresa con il solito Mauro Icardi. L’attaccate argentino ci ha provato prma di testa poi sulla ribattuta di Sportiello ha infilato la palla in rete con un tap-in vincente. Per il capitano nerazzurro si tratta del 18° goal in campionato. #Icardi! #Inter in vantaggio! #FiorentinaInter 0-1 ...

Calciomercato inter - Ausilio : 'Il Real Madrid su Icardi? Non siamo preoccupati' : - dice Ausilio a Premium Sport prima di Fiorentina-Inter -. Non c'è nessuna offerta, è uno di quei giocatori che stiamo attenzionando: se ci saranno le condizioni faremo qualcosa, ma sappiamo che ci ...

Calciomercato inter/ News - non solo Politano dal Sassuolo : piace anche Duncan (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono interessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:09:00 GMT)

LUCIANO SPALLETTI / Il tecnico pensa a Fiorentina-inter : non basta il calciomercato per migliorare : LUCIANO SPALLETTI, il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)

inter - il Real Madrid non molla Icardi : Perez lo vuole subito - Werner opzione B : Non tramonta l'ipotesi Mauro Icardi per l'attacco del Real Madrid. Questo quanto ipotizzato da L'Equipe , che spiega di un incontro andato in scena negli scorsi giorni a Valdebebas tra Zinedine Zidane,...

Fiorentina-inter - Spalletti : “Non abbiamo 40 milioni da spendere” : Fiorentina-Inter, Spalletti: “Non abbiamo 40 milioni da spendere” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter, Spalletti – Si torna in campo domani sera in Serie con i primi anticipi della girone di ritorno. L’Inter scenderà dunque in campo a Firenze, in una partita che non si preannuncia semplice. Luciano Spalletti, allenatore ...