L' inchiesta L' omicidio Mattarella | il terrorista nero in terra di mafia e le prove

Mafia : inchiesta omicidio Mattarella - famiglia mai sollecitato riapertura : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Fonti vicine alla famiglia Mattarella, come apprende l'Adnkronos, fanno rilevare che non c'è stato "nessun contatto, diretto o indiretto", con la Procura di Palermo per "sollecitare la riapertura dell'inchiesta" sull'omicidio del Presidente della Regione siciliana, Pier

Mafia : inchiesta omicidio Mattarella - il giallo della targa in un libro di Giovanni Grasso : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Il 'giallo' della targa rubata dai neofascisti per l'omicidio di Piersanti Mattarella, e che potrebbe portare alla riapertura dell'inchiesta sull'uccisione dell'ex Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo, era stato scovato dal giornalista G

Mafia : inchiesta omicidio Mattarella - il giallo della targa in un libro di Giovanni Grasso (2) : (AdnKronos) - "In particolare - scriveva nel suo libro Giovanni Grasso - viene segnalata una coincidenza piuttosto singolare. In un covo di Terza posizione, in via Monte Asolone, vengono rinvenuti nel 1982 due spezzoni di targhe. Il primo è costituito solo da due lettere: PA, la sigla di Palermo. L'

Mafia : omicidio Mattarella - dopo 38 anni Procura Palermo riapre inchiesta : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - La Procura di Palermo ha riaperto, a 38 anni di distanza dall'omicidio, l'inchiesta sull'uccisione di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana, fratello del Capo dello Stato, Sergio. Gli inquirenti stanno effettuando una serie di nuovi accertamenti

Bimbo muore a tre anni al Santobono : c'è l'inchiesta per omicidio colposo : Ma restiamo alla cronaca di una vicenda drammatica, che riguarda la fine di un bambino di soli tre anni: giovedì sera, Cristian è stato accompagnato dai genitori all'ospedale pediatrico Santobono. ...

L’inchiesta per omicidio volontario a carico di Francesco Sicignano - l’uomo che aveva ucciso un ladro a Vaprio d’Adda - è stata archiviata : L’inchiesta per omicidio volontario a carico di Francesco Sicignano, l’uomo che aveva ucciso un ladro a Vaprio d’Adda nel 2015, è stata archiviata. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari di Milano Teresa De Pascale che ha accolto The post L’inchiesta per omicidio volontario a carico di Francesco Sicignano, l’uomo che aveva ucciso un ladro a Vaprio d’Adda, è stata archiviata appeared first on Il Post.

Omicidio Vassallo - il fratello Dario : “Finora politica assente. Nella prossima legislatura serve commissione d’inchiesta” : Sette anni senza giustizia sull’Omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica, un piccolo comune del Cilento in Campania. Con la politica nazionale e locale da anni assente ingiustificata, a continuare a chiedere verità sono rimasti in pochi. Su tutti, il fratello Dario Vassallo, presidente della Fondazione “Angelo Vassallo sindaco Pescatore“. L’obiettivo di Dario Vassallo? Ottenere, a partire ...

Bari - dopo 36 anni la procura riapre l'inchiesta sull'omicidio di una quattordicenne : A più di 36 anni di distanza dal decesso, la procura riapre l'indagine sulla morte di Palmina Martinelli, la quattordicenne fasanese che l'11 novembre del 1981 fu trovata avvolta dalle fiamme nella ...

Caos Piazza San Carlo a Torino - si allarga l’inchiesta per omicidio colposo : nuovi indagati : Caos Piazza San Carlo a Torino, si allarga l’inchiesta per omicidio colposo: nuovi indagati Cinque mesi dopo la tragica notte di Piazza San Carlo conclusasi con il bilancio di un morto e oltre 1500 feriti tra quanti avevano assistito alla diretta della finale di Champions League la procura si prepara a una svolta nell’inchiesta.Continua a […] L'articolo Caos Piazza San Carlo a Torino, si allarga l’inchiesta per omicidio colposo: ...

Torino - piazza San Carlo : si allarga l'inchiesta per omicidio colposo. Pronti almeno 10 inviti a comparire : Verranno consegnati nei prossimi giorni, ma difficilmente prima di domenica, quando si svolgeranno le elezioni regionali siciliane con il rischio di alimentare una bufera politica. Poi, dopo il voto, ...