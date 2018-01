L’FBI sta indagando ancora sulla Clinton Foundation

Si finse giornalista - L’FBI smaschera un “troll” russo che ha alterato le elezioni americane : Un «troll» collegato alle operazioni russe di interferenze nelle elezioni è riuscito, usando lo pseudonimo Alice Donovan, a convincere una decina di testate online, tra le quali alcune della sinistra americana, a pubblicare i suoi articoli. ...

San Francisco - ex Marine voleva fare l’attentato di Natale per l’Isis : arrestato dalL’FBI grazie agli agenti infiltrati : Secondo l’Fbi voleva colpire nei giorni di Natale. Ma Everitt Aaron Jameson, 26 anni, ex Marine, è stato arrestato. Il suo progetto di attentato terroristico, da eseguire a San Francisco sull’affollato molo 39, sarebbe stato “in supporto all’Isis”. Jameson è accusato di aver fornito “supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera” tra il 24 ottobre e il 20 dicembre e di aver espresso la ...

Michael Flynn - ex consigliere di Donald Trump - è stato incriminato nell’inchiesta sull’ingerenza russa alle elezioni americane per aver mentito alL’FBI : Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Donald Trump, è stato incriminato nell’inchiesta speciale sull’ingerenza della Russia alle ultime elezioni presidenziali. Flynn è accusato di aver mentito all’FBI sui contenuti di una sua conversazione con l’allora The post Michael Flynn, ex consigliere di Donald Trump, è stato incriminato nell’inchiesta sull’ingerenza russa alle ...