Lenovo Pen Pro | presentato il clone della Surface Pen

(Di sabato 6 gennaio 2018)haal CES 2018 un pennino digitale veramente molto simile alla variante di Microsoft ovvero allaPen. Il pennino in questione si chiamaPen Pro e offre 4096 livelli di pressione, oltre che il supporto al rilevamento dell’inclinazione molto utile per le sfumature e i cosiddetti schizzi. L’autonomia è senz’altro ottima con, secondo i test effettuati dalla casa produttrice, ben 156 ore di utilizzo continuo e la batteria può essere ricaricata tramite USB type-C. E’ ovviamente compatibile con tutta la suite di Windows Ink e tutte le feature di Windows 10 dedicate alle penne come la possibilità di personalizzare i tre tasti di scelta rapida per una migliore esperienza d’uso.offre anche tre punte gratuitamente. LaPen Pro sarà compatibile con i prossimi ThinkPad X1 e ThinkPad X1 Yoga, entrambi di terza generazione e ...