Lecce | fuga di gas provoca il crollo di un' abitazione | grave un 50enne | ferita anche la

Serie C Lecce - tris e fuga. Matera-Trapani 3-3 : SIRACUSA - Il Lecce continua a spingere. La squadra di Liverani vince ancora, mette sotto il Siracusa con il punteggio di 1-3 e vola in vetta con un +8 sulle inseguitrici nel girone C di Serie C (32 ...

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata : il Lecce tenta la fuga. Diretta gol live score (13^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata e Diretta gol live score, per il turno infrasettimanale scende in campo il girone C (oggi, 13^ giornata). Lecce capolista(Pubblicato il Tue, 07 Nov 2017 09:54:00 GMT)