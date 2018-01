: Le perversioni di Woody Ma il genio non fa scandalo - AdrMontanaro : Le perversioni di Woody Ma il genio non fa scandalo -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 6 gennaio 2018) Andrea CuomoLi hanno già chiamato i «Papers». Un corpus di opere che costituiscono l'autobiografia indiretta diAllen e che disegnano il regista, attore e scrittore newyorkese emblema e idolo della intellighenzia di sinistra - oggi ottantaduenne - come un uomo da sempre ossessionato dalle donne giovani, molto giovani, troppo giovani.Nulla che non si sapesse. Allen ha costruito quasi tutti i suoi film - dai capolavori come Manhattan, Io e Annie e Match Point fino a quelli francamente inutili come Basta che Funzioni e To Rome with Love - secondo uno schema classico: quello della ninfetta di solito poco più che maggiorenne che arriva a stravolgere la vita di un uomo bruttino, nevrotico e depresso. Le sue muse sono state tante: da Mia Farrow a Diane Keaton, da Mariel Hemingway a Penelope Cruz, da Scarlett Johansson a Emma Stone. Tutte inevitabilmente più ...