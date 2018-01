Le famiglie non spendono | +19 miliardi in banca

‘Togliere i bambini rom alle famiglie’? Non è con l’intolleranza che si garantisce la legge : leggendo i commenti entusiasti alle parole di Elena Donazzan, assessore all’istruzione della regione Veneto, (ai rom e ai sinti devono essere tolti i figli da 0 a 6 anni per “educarli”), ho pensato a una mia amica che compiva 70 anni il 27 dicembre. Si chiama Mariella Mehr, è nata il 27 dicembre 1947 a Zurigo. A 5 anni è stata tolta alla madre e data a famiglie affidatarie poi a istituti di “rieducazione”. Sua madre è stata sterilizzata dopo il ...

Istat : famiglie sempre meno numerose - ma i figli non le lasciano - : L'Istituto di statistica ha pubblicato l'annuario del 2017 da cui emerge che sono sempre più i nuclei familiari con una sola persona, mentre diminuiscono quelli composti da quattro o più componenti. ...

Sanità : Fi Veneto - valvole killer - famiglie danneggiate non possono essere lasciate sole : Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - “La vicenda delle valvole cardiache difettose continua a tenere banco dopo 15 anni ancora oggi con la richiesta di restituzione degli anticipi dei risarcimenti ottenuti dalle famiglie che hanno perso o vissuto l’incubo di perdere un loro caro. Per questo, ho deciso di

A Natale lavori il Parlamento - non le famiglie : di Michele Dell'Orco Saranno molti i lavoratori, spesso genitori con figli piccoli, a passare Natale, Santo Stefano e l’Epifania, sul posto di lavoro, magari dentro ad un centro commerciale, invece che in famiglia e con i loro bambini. Questo segno di inciviltà si ripete purtroppo tutte le feste e tutte le domeniche da quando il professor Monti, pensando di far bene all’economia, ha liberalizzato selvaggiamente gli orari commerciali, portando ...

Il patto nonni e nipoti : ecco l'alleanza salva famiglie : Roma, 10 dicembre 2017 - Non ci sono più i nonni di una volta. Guai a chiamarli anziani, oggi sono senior, active agers (anziani attivi) o generazione silver . Sono indipendenti, propositivi, prendono ...

Jeremias a casa di Monte : "Le nostre famiglie unite nonostante tutto" : Il Grande Fratello Vip non ha cambiato solo la vita dei fratelli Rodriguez, ma anche quella di Francesco Monte, mollato dopo 4 anni e tanti progetti. E dopo

Ladispoli - blocco dell'auto alle famiglie che non pagano la retta della mensa scolastica : Una decisione importante quella presa dal Comune di Ladispoli che bloccherà le auto dei genitori che non pagano la mensa scolastica ai loro figli.Per non penalizzare i bambini arriverà dunque il fermo amministrativo. "Non è più ammissibile tollerare l'atteggiamento di quelle famiglie che, pur avendo le possibilità economiche, da anni si rifiutano di pagare la retta della mensa scolastica, provocando una voragine nelle casse del ...

Bce - Draghi : NPL problema ancora non risolto - con crediti deteriorati minor supporto ad aziende e famiglie : Parlando della supervisione bancaria della Bce, il numero uno della banca centrale Mario Draghi ricorda che, "al momento, la questione più importante da affrontare è quella degli NPL (non-performing ...

Adozioni di bambini disabili - non basta la disponibilità. Poche famiglie idonee e scarso supporto dallo Stato nel post : Per lo Stato italiano sono adottabili, ma più di altri faticano a trovare una famiglia idonea ad accoglierli. Sono i bambini che hanno superato un certo limite di età e si avvicinano all’adolescenza, che hanno problemi comportamentali magari dovuti a traumi o abusi, sono malati o presentano disabilità. Le chiamano “Adozioni difficili” e sono quelle che quasi sempre, anche in un Paese come l’Italia che conta ogni anno circa un migliaio di ...

Loredana Lecciso : ‘Non ho tolto l’uomo a nessuno. Non sono una sfasciafamiglie’ : Se fino ad ora aveva scelto il silenzio per rispondere a modo suo alle dichiarazioni shock di Romina Power (che, più o meno ironicamente, sosteneva di amare ancora Al Bano e di essere pure ricambiata), adesso Loredana Lecciso spiega il suo punto di vista direttamente dalle pagine di Chi nel numero in edicola mercoledì 25 ottobre. La compagna del cantante, legata a lui da oltre 17 anni, si mostra sicura del rapporto costruito in questo lungo ...

Loredana Lecciso zittisce i fan di Albano e Romina : “Non sono una sfasciafamiglie” : Albano e Romina: le nuove dichiarazioni di Loredana Lecciso al settimanale Chi Tra Albano e Romina, Loredana Lecciso non è mai stato il terzo incomodo. In un’intervista concessa al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 25 ottobre, la showgirl pugliese è tornata a parlare di questo rovente triangolo. Un triangolo, però, immaginato solo dai fan. […] L'articolo Loredana Lecciso zittisce i fan di Albano e Romina: “Non sono una ...

Loredana Lecciso : "Io non ho tolto l'uomo a nessuno. Non sono una sfasciafamiglie" : 'Io non avrei nulla in contrario ad avere Romina come amica, io sono apertissima in questo senso, mi farebbe piacere, non potrebbe che essere positivo per tutti: per me, per lei e per i nostri figli'. ...

Loredana Lecciso : Io non ho tolto l'uomo a nessuno. Non sono una sfasciafamiglie : "Io non avrei nulla in contrario ad avere Romina come amica, io sono apertissima in questo senso, mi farebbe piacere, non potrebbe che essere positivo per tutti: per me, per lei e per i nostri figli". Inizia così la lunga intervista che Loredana Lecciso ha rilasciato al settimanale Chi dopo giorni di botta e risposta al veleno con Romina Power. La ex moglie di Al Bano, infatti, nelle ultime settimane è tornata ad animare il ...