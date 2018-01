Lazio | Inzaghi | De Vrij un top | felice se restasse Mercato? Valuterò col

Spal-Lazio - Inzaghi : “Preparata bene - bravi i ragazzi”. Semplici : “Serviva la gara perfetta - non l’abbiamo fatta” : Spal-Lazio, Inzaghi: “Preparata bene, bravi i ragazzi”. Semplici: “Serviva la gara perfetta, non l’abbiamo fatta” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Lazio, Inzaghi: “PREPARATA bene, bravi I RAGAZZI” – Nel postpartita del match vinto dalla Lazio contro la Spal, Simone Inzaghi si sofferma e premia i cinque gol ...

Lazio - Inzaghi : 'Bravissimo Ciro - ma anche tutti gli altri' : 'Forse avremmo dovuto avere qualche punto in più, ma tant'è - ha continuato ai microfoni di Premium Sport - cercheremo di fare un girone di ritorno migliore di quello di andata, oltre a onorare al ...

Inzaghi contento della sua Lazio - ma quanti dubbi su De Vrij… : “Volevamo fare una buona partita, l’avevamo preparata bene”. Simone Inzaghi si gode la rotonda vittoria sul campo della Spal, un 5-2 nel primo match del 2018 che permette alla sua Lazio di occupare, almeno per qualche ora, il quarto posto in campionato. “Avevo timore di questa trasferta – spiega il tecnico biancoceleste a Premium Sport – ma i ragazzi sono stati bravi nonostante un inizio di partita con qualche ...

Formazioni ufficiali Spal-Lazio : le scelte di Semplici e Inzaghi : Formazioni ufficiali Spal-Lazio – All’andata tra Lazio e Spal finì a reti bianche. Era la prima giornata del campionato e la squadra ferrarese strappò un punto all’Olimpico. Un’ottima partenza per gli uomini di Semplici che proveranno a ripetere la prestazione dell’andata per conquistare punti preziosi per la lotta alla salvezza. La Lazio, invece, cercherà di approfittare nell’ennesimo passo falso ...

Spal-Lazio - Inzaghi : “Abbiamo un credito con gli arbitri. De Vrij? Spero resti” : Spal-Lazio, Inzaghi: “Abbiamo un credito con gli arbitri. De Vrij? Spero resti” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Lazio, Inzaghi – Domani la Lazio scende in campo contro la Spal. Dopo il pari ottenuto in casa dell’Inter la squadra di Simone Inzaghi vuole ritrovare il percorso interrotto nella sfida di ‘San Siro’. La ...

Lazio - Inzaghi : "Spero de Vrij resti con noi" : ROMA, 5 gennaio 2017 – Vigilia di Spal-Lazio , prima gara del girone di ritorno. I biancocelesti al giro di boa sono fermi a quota 37 lunghezze, con una partita da recuperare. Un bilancio positivo, ma ...

Lazio - Inzaghi : 'Grande prima parte di stagione - ma si può ancora migliorare' : Girone d'andata chiuso al quinto posto (con una partita in meno), in scia alle big del campionato. La Lazio è ancora in corsa anche per Coppa Italia ed Europa League, dopo una prima parte di stagione ...

Lazio - Inzaghi prova a blindare De Vrij : 'Mi auguro che resti' : ROMA - Simone Inzaghi è concentrato sulla gara di domani a Ferrara contro la Spal ma nell'ultima conferenza stampa prima della sosta non può dribblare le domande sulle trattative di gennaio. ' Fino a ...

Lazio news - emergenza esterni per Inzaghi : ROMA, 4 gennaio 2018 – La Lazio si allena in quel di Formello nel giorno di anti-vigilia della sfida contro la Spal. Per Inzaghi non arrivano buone notizie per quanto riguarda gli esterni. Lulic, ...

Lazio - Inzaghi aspetta Caceres : tutti i dettagli : Come riporta il Corriere dello Sport, Martin Caceres è atteso a Formello il 14 gennaio . In quella data a Formello riprenderanno i lavori dopo la sosta di campionato post-Epifania. Tutto è già stato ...

Inter-Lazio - il pareggio fa più contento Spalletti che Inzaghi : Il pareggio sta stretto a Inzaghi e può andare bene a Spalletti. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport secondo cui la Lazio avrebbe meritato di vincere al Meazza. 'Il pareggio è un bel risultato, eppure suona come un'occasione persa. Di sicuro fa più contento Spalletti, a lungo sull'orlo della ...

Inter-Lazio 0-0. Spalletti : 'Sono ottimista. Firmerei per un ritorno così.' Inzaghi : 'Deluso - meritavamo di più. Senza Var mi diverto.' : E' un' opzione in più per il futuro.' Notizie sul tema Inter-Lazio 0-0: Icardi e Immobile non fanno male, Felipe Anderson al top Inter-Lazio diretta TV e streaming, dove vedere il match di oggi ...

Lazio - Inzaghi : ''Basta con il Var toglie emozione al calcio'' : MILANO - 'Con il Var non siamo fortunati, ci mancano 7 punti. Il mio bilancio del Var è assolutamente negativo perché toglie le emozioni del calcio a noi ed ai tifosi: ormai dopo un gol non ci si ...

Serie A - Lazio. Inzaghi : 'No al Var : persi 7 punti e troppo tempo' : Ho rivisto l'episodio e sono d'accordo che oggi è stata fatta una scelta corretta, ma visto che abbiamo gli arbitri migliori del mondo sarebbe più emozionante farli lavorare com'è sempre stato fatto" ...